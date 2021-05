Les personnes âgées de plus de 40 ans peuvent désormais se voir administrer le vaccin AstraZeneca sans rendez-vous selon les doses disponibles dans les centres de vaccination mis-en-place par le ministère de la santé.

Cette information intervient alors que le Liban dispose actuellement de 200 000 doses dont beaucoup avaient été préalablement refusées par les personnes en raison de risques de thromboses accrus selon certaines études publiées dans les pays européens. Cependant, ces risques sont moins importants que ceux liés aux conséquences d’une infection par le coronavirus COVID19.

La liste des centres menant cette opération est disponible sur le site du ministère de la santé.

Cependant, les personnes âgées de 55 à 59 ans et souffrant de maladies chroniques pourront toujours bénéficier des vaccins Pfizer.

Pour l’heure, le Liban dispose déjà de 545 220 doses de vaccins Pfizer et 750 000 doses devraient parvenir au Pays des Cèdres en juin prochain. 160 doses de vaccins AstraZeneca sont également arrivées via 2 livraisons seulement. Par ailleurs, 2.5 millions de doses devraient également parvenir via le programme COVAX des Nations-Unies.



Au total, 437 581 personnes ont reçu une première dose et 190 788 personnes ont reçu les 2 doses

