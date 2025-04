Baisse des prix des carburants au Liban : une nouvelle donne économique

- Advertisement -

Le prix des carburants au Liban connaît une nouvelle évolution, marquée par une baisse significative des tarifs de l’essence et du mazout. Cette diminution de 19 000 livres par bidon pour l’essence 95 et 98 octanes ainsi que pour le mazout, contrastant avec la stabilité du prix de la bouteille de gaz, reflète des dynamiques économiques complexes dans un pays en crise depuis 2019. Les nouveaux tarifs s’établissent ainsi : 1 412 000 livres pour l’essence 95 octane, 1 452 000 livres pour l’essence 98 octane, 1 275 000 livres pour le mazout, et 1 099 000 livres pour le gaz. Cette annonce intervient dans un contexte où chaque fluctuation des prix des carburants impacte directement le quotidien des Libanais.

Une baisse notable des carburants liquides

La réduction de 19 000 livres par bidon pour l’essence 95 et 98 octanes ainsi que pour le mazout constitue un ajustement notable. L’essence 95 octane, désormais fixée à 1 412 000 livres, devient légèrement plus accessible pour les automobilistes. L’essence 98 octane, à 1 452 000 livres, suit la même tendance, tout comme le mazout, utilisé pour le chauffage et les générateurs, qui s’établit à 1 275 000 livres. Cette baisse offre un léger répit aux ménages et aux entreprises dépendants de ces carburants, dans un pays où les coûts énergétiques pèsent lourdement sur les budgets.

En revanche, le prix de la bouteille de gaz reste inchangé à 1 099 000 livres. Cette stabilité contraste avec la volatilité des autres carburants, soulignant des dynamiques distinctes dans la tarification du gaz domestique. Alors que les ménages libanais continuent de jongler avec des ressources limitées, cette annonce suscite des réactions mitigées, entre soulagement pour certains et frustration face à des prix toujours élevés.

Contexte économique et énergétique

Cette baisse s’inscrit dans un contexte économique marqué par une dévaluation continue de la livre libanaise, qui a perdu plus de 95 % de sa valeur depuis 2019. Les prix des carburants, fixés en livres mais influencés par le marché international du pétrole et le taux de change effectif, reflètent les efforts du gouvernement pour ajuster les tarifs aux réalités économiques. La dépendance du Liban aux importations de carburant, combinée à une crise des liquidités en devises étrangères, rend ces ajustements fréquents et souvent imprévisibles.

Les données récentes montrent une légère détente des prix mondiaux du pétrole, avec un baril de Brent oscillant autour de 85 dollars en mars 2025 (Reuters, 28 mars). Cette tendance, couplée à des ajustements locaux sur le taux de change utilisé pour les carburants, pourrait expliquer cette réduction. Cependant, les tarifs restent prohibitifs pour une population où 80 % vit sous le seuil de pauvreté, selon l’ONU en mars 2025, et où les salaires stagnent face à une inflation persistante.

Impact sur les ménages et les entreprises

La baisse de 19 000 livres par bidon, bien que modeste par rapport aux niveaux précédents, offre un soulagement immédiat aux ménages. Pour les conducteurs, elle réduit légèrement le coût des déplacements dans un pays où les transports publics restent limités. Le mazout, essentiel pour les générateurs privés qui compensent les coupures chroniques d’électricité d’État, devient également un peu plus abordable. Avec des pannes atteignant jusqu’à 20 heures par jour dans certaines régions, selon des rapports locaux (Libnanews, 4 mars), cette diminution pourrait alléger les dépenses des foyers et des petites entreprises.

La stabilité du prix du gaz, à 1 099 000 livres, maintient une pression constante sur les ménages dépendants de cette ressource pour cuisiner et se chauffer. Alors que les coûts énergétiques représentent une part croissante des budgets familiaux, cette disparité entre les carburants liquides et le gaz domestique soulève des questions sur les mécanismes de tarification et leur cohérence.