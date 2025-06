Banques contre gouvernement : la menace des établissements bancaire de quitter le Liban

- Advertisement -

Délocalisations bancaires : vers un contrôle parallèle des capitaux ?

Depuis l’annonce par le gouvernement libanais d’une éventuelle décote ciblée sur les dépôts dépassant les 500 000 dollars, une nouvelle dynamique s’est amorcée dans les sphères bancaires : celle du redéploiement discret des activités à l’étranger. Plusieurs sources proches du dossier ont confirmé que des établissements majeurs ont engagé des pourparlers confidentiels avec des juridictions comme Dubaï, Chypre, ou encore le Luxembourg. L’objectif ? Créer ou renforcer des filiales opérationnelles capables de gérer les actifs des clients fortunés, à l’abri des mesures coercitives nationales.

Cette stratégie, non officiellement revendiquée, marque un tournant. Elle illustre la manière dont les banques, tout en dénonçant publiquement la décote comme un attentat aux droits de propriété, organisent en coulisses un retrait sélectif du système libanais. L’évitement de l’environnement réglementaire national traduit une défiance vis-à-vis des institutions publiques, mais aussi une volonté de maintenir une clientèle haut de gamme à travers des structures externes.

Les entités concernées n’annoncent ni fermeture de leurs succursales locales ni rupture officielle. Elles agissent à bas bruit, par transfert de gestion, par redirection des fonds ou création de sociétés intermédiaires. Ce mécanisme, difficile à tracer, repose sur des instruments légaux en apparence, mais suscite des interrogations majeures sur la transparence du secteur.

Un contrôle informel de la circulation des capitaux

Ce phénomène révèle un paradoxe : en apparence, le Liban ne dispose pas de contrôle des capitaux officiel. Pourtant, depuis 2019, les déposants ordinaires font face à des restrictions drastiques sur les retraits, les transferts internationaux ou la conversion en devises. Ces limitations, jamais consacrées par une loi claire, sont imposées de facto par les banques. Celles-ci invoquent tour à tour les conditions du marché, la rareté des liquidités ou les directives de la Banque du Liban, sans produire de documentation contraignante.

Dans les faits, c’est bien le secteur bancaire qui régule la circulation de l’argent. Il décide qui peut transférer, combien, vers où. Cette pratique alimente un système à deux vitesses, dans lequel les grands comptes bénéficient de faveurs, tandis que les petits déposants voient leurs demandes bloquées. La possibilité même d’envisager une délocalisation bancaire révèle que les restrictions ne sont pas techniques mais sélectives.

Cette situation est unique dans son opacité. Contrairement aux pays ayant instauré un capital control officiel — à l’image de l’Islande ou de Chypre après 2008 — le Liban a externalisé ce pouvoir aux banques privées, sans supervision législative ou judiciaire. Cela crée une forme de souveraineté parallèle du secteur bancaire sur les flux financiers. L’État, en retrait, paraît désarmé. La Banque du Liban n’intervient que marginalement, à travers des circulaires parfois contradictoires, souvent ignorées.

Un réseau bancaire transnational en expansion

Les mouvements actuels vers des places offshore sont l’aboutissement d’un processus entamé depuis plusieurs années. Des banques libanaises ont déjà ouvert ou renforcé des filiales à l’étranger, initialement pour gérer les fonds de la diaspora ou faciliter les transferts. Aujourd’hui, ces entités deviennent les vecteurs d’un transfert partiel de souveraineté. À travers elles, les banques peuvent continuer à opérer en devises, proposer des services de gestion d’actifs, et garantir l’accessibilité des fonds à certains clients privilégiés.

Des structures de ce type ont fleuri à Dubaï, Manama, Londres, Genève. Dans plusieurs cas, ce sont des filiales détenues à 100 % par la maison mère libanaise, mais enregistrées dans des juridictions offrant confidentialité et flexibilité. L’avantage est double : préserver la clientèle de haute valeur, et maintenir une image de stabilité malgré la crise.

Certains établissements ont même renforcé leur présence dans les pays africains francophones, notamment la Côte d’Ivoire et le Sénégal, où les communautés libanaises sont historiquement bien implantées. Ces extensions servent aussi de relais commerciaux pour les groupes économiques liés aux banques, notamment dans l’agroalimentaire, le textile ou l’import-export.

L’asymétrie d’accès aux services financiers

Cette logique d’expansion sélective à l’étranger n’est pas neutre. Elle accentue les inégalités d’accès aux services bancaires. Alors que le client ordinaire, au Liban, peine à obtenir un virement de quelques centaines de dollars ou à payer ses études à l’étranger, les clients dits « premium » bénéficient de circuits privilégiés. Ils peuvent transférer leurs avoirs vers des comptes étrangers, parfois via les mêmes institutions qui leur refusent des services en local. Ce double standard crée un climat de défiance profond, nourrissant le sentiment que les règles du jeu ne sont ni justes ni uniformes.

Les conditions d’ouverture d’un compte dans une filiale à Dubaï ou à Nicosie exigent un ticket d’entrée élevé, des références bancaires internes et parfois des interventions personnelles d’un directeur d’agence. Ces critères excluent de fait une majorité de la population. Ainsi, le système bancaire libanais, censé être en crise, parvient à s’externaliser tout en continuant à sélectionner ses bénéficiaires.

Cette asymétrie ne concerne pas uniquement les particuliers. Plusieurs entreprises, notamment dans le secteur des services et de l’industrie légère, se voient refuser des crédits ou des lignes de garantie au Liban, tandis que des filiales libanaises à l’étranger obtiennent plus facilement des financements. Cette situation alimente un cycle de désinvestissement intérieur et de réinvestissement offshore, qui fragilise encore davantage le tissu économique local.

Une régulation fantôme et des autorités spectatrices

L’absence de cadre légal clair sur les flux sortants renforce cette dynamique. Ni la Banque du Liban, ni les ministères concernés n’ont mis en place de véritable mécanisme de suivi ou d’encadrement. Les rapports parlementaires sur la restructuration bancaire n’évoquent qu’en filigrane le rôle des filiales à l’étranger. Il n’existe pas de registre public consolidé des entités liées aux banques libanaises opérant à l’international.

Cette absence de transparence rend le contrôle quasi impossible. Elle prive les pouvoirs publics de leviers pour conditionner ces activités à des obligations de soutien à l’économie locale. Certaines voix s’élèvent, notamment parmi les économistes indépendants, pour réclamer un audit externe des opérations à l’étranger, afin de vérifier si elles ne servent pas de refuge à des avoirs issus du secteur public ou de pratiques de favoritisme.

Mais dans les faits, l’État semble impuissant. L’autorité monétaire ne dispose pas de base juridique pour limiter les investissements à l’étranger, sauf en cas de fraude prouvée. Les banques continuent donc d’agir en autonomie, tout en maintenant leur ancrage institutionnel au Liban, ce qui leur permet de bénéficier des réseaux politiques, judiciaires et médiatiques locaux.

Vers une recomposition du paysage bancaire ?

À moyen terme, cette situation pourrait conduire à une recomposition structurelle du système bancaire libanais. Les établissements les plus exposés localement risquent de se fragiliser, voire de disparaître, tandis que les entités disposant d’un réseau extérieur solide pourraient opérer une mutation vers un modèle transnational, centré sur la gestion de fortune et les services à la diaspora. Ce modèle, bien que plus rentable à court terme, réduirait la capacité du pays à financer sa propre reprise.

Les analystes financiers estiment que le Liban pourrait perdre une part importante de son infrastructure bancaire classique, au profit d’un archipel de structures semi-indépendantes opérant sous des législations étrangères. Cette transformation silencieuse modifierait durablement le rôle des banques dans l’économie nationale : d’intermédiaires de crédit, elles deviendraient gestionnaires d’actifs offshores pour une élite globalisée.

Pour éviter ce scénario, certains experts plaident pour un accord contraignant entre l’État et les banques, visant à réinjecter une partie des profits générés à l’étranger dans l’économie locale. Une fiscalité ciblée, accompagnée de mécanismes de transparence, pourrait être envisagée. Mais sans volonté politique ferme, ces propositions risquent de rester théoriques.

Une souveraineté économique en question

Ce processus de désengagement progressif du secteur bancaire remet en cause la souveraineté économique du Liban. En laissant les banques organiser elles-mêmes leur redéploiement, sans cadre ni contrepartie, l’État abdique une partie de son autorité. Ce vide institutionnel profite à des logiques de concentration de richesse et à une économie de plus en plus duale.

L’enjeu dépasse la simple gestion de crise : il s’agit de savoir si le Liban peut encore imposer une vision collective de sa reconstruction économique, ou s’il est condamné à subir les arbitrages d’acteurs privés opérant selon leurs propres règles. La réponse, pour l’instant, penche vers le second scénario.