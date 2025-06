- Advertisement -

Kfardebian, 10 juin 2025 – Le Club Libanais de l’Automobile et du Tourisme (ATCL) a frappé fort en organisant, sous l’égide d’Energy Plus, le tout premier rallye de véhicules à quatre roues motrices (Speed 4×4) dans la région montagneuse de Kfardebian. Sur un tracé aussi spectaculaire que technique, les pilotes ont rivalisé d’audace et de maîtrise, offrant un show mémorable à un public conquis. Retour sur les résultats et l’ambiance électrique de cette journée historique pour le sport automobile libanais.

Des chronos serrés dans la catégorie 4×4

Dans la catégorie reine des véhicules 4×4, Georges Ziadé a dominé les débats, propulsant sa Jeep Cherokee à travers le parcours en un temps canon de 7 minutes et 55 secondes. Derrière lui, la lutte fut âpre : Tony Jalbout, également sur Jeep Cherokee, a frôlé le podium avec 8 minutes et 7 secondes, talonné par Tarek Aakouri, qui a bouclé la course en 8 minutes et 8 secondes sur une monture similaire. Une bataille de secondes qui a tenu les spectateurs en haleine.

Les UTV en feu : Turbo et jeunesse à l’honneur

La catégorie UTV Turbo a vu Pierre Rizk s’imposer avec panache sur son Maverick X RS Turbo, signant un chrono impressionnant de 7 minutes et 13 secondes. Spiro, au volant d’un Can-Am Maverick X3 Turbo, a décroché la deuxième place avec 7 minutes et 31 secondes, suivi de Kamil Musharraf sur Maverick 900 T Turbo, qui a complété le podium en 8 minutes et 3 secondes.

Dans la catégorie UTV standard, Marc El Shidiac a brillé sur sa Yamaha YXZ 1000, stoppant le chronomètre à 8 minutes pile, une performance saluée pour sa précision.

Les jeunes pilotes ont également fait vibrer le public. En UTV Turbo pour les moins de 18 ans, Hadi Nakhoul s’est distingué sur un Can-Am avec un temps de 8 minutes et 40 secondes, devançant Anthony Saliba (8 minutes et 54 secondes) et Alvin Saliba, tous deux sur Can-Am. En UTV standard pour les moins de 18 ans, Gio Hakim a raflé la victoire sur un Can-Am en 9 minutes et 28 secondes, démontrant le potentiel de la nouvelle génération.

Un hommage au vétéran Rashid Naanai

La compétition s’est conclue sur une note émouvante avec la remise du trophée du pilote vétéran à Rashid Naanai. Au volant de sa Range Rover, il a signé un temps respectable de 8 minutes et 51 secondes, prouvant que l’expérience reste un atout maître dans ce sport exigeant.

Une cérémonie sous le signe de la convivialité

La remise des prix, orchestrée par Kabi Kreiker, directeur du rallye, a réuni Najib Akeeki, représentant la municipalité de Kfardebian, Issam Makhlouf, et Yasmina Naanai, porte-parole d’Energy Plus, sponsor de l’événement. Dans une ambiance festive, les vainqueurs ont reçu leurs trophées sous les ovations, marquant la fin d’une journée riche en émotions.

Un avenir radieux pour le rallye libanais

Ce premier rallye 4×4 à Kfardebian a non seulement mis en lumière le talent des pilotes libanais, mais a aussi consacré la région comme un terrain de jeu idéal pour les sports mécaniques. Grâce à une organisation sans faille et à l’engagement d’Energy Plus, l’ATCL pose les bases d’un rendez-vous incontournable. Les passionnés attendent déjà avec impatience la prochaine édition, promesse de nouvelles prouesses et d’un spectacle encore plus grandiose.