Le président sortant de la chambre des députés s’est exprimé ce mardi 17 mai à l’issue du scrutin législatif de ce dimanche. Il a ainsi appelé toutes les forces qui ont participé aux élections législatives à “respecter les choix du peuple” qui a voté.

Nabih Berri a aussi dénoncé les ingérences étrangères de ceux qui “revendiquent un lien avec les principes d’indépendance et de souveraineté, appelant à “mettre de côté la rhétorique politique et électorale tendue et provocante”.

“Personne ni aucune secte ne veulent éliminer une autre secte”, souligne-t-il avant d’appeler avant d’appeler à l’adoption d’une nouvelle loi électorale non confessionnelle, “en partenariat avec toutes les forces honnêtes et sérieuses de la société civile” et à l’abaissement à 18 ans du droit du vote ou encore à l’introduction de quota de femmes au sein du parlement et d’un sénat encore à constituer.