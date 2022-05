Les élections législatives de 2022 se sont achevées avec plusieurs enseignements et beaucoup d’interrogations. Parmi les faits les plus flagrants, les 16 candidats issus de la société civile pourront jouer le rôle d’arbitre entre les 2 pôles des partis traditionnels, d’une part la coalition Hezbollah/Amal/CPL et partis alliés et d’autre part, les Forces Libanaises et les partis alliés. Ces interrogations sont d’autant plus importantes que le Liban fait face à plusieurs dossiers critiques liés à la crise économique qu’il traverse.

L’abstention a été le principal facteur de ces élections. Le taux de participation n’a atteint que 41% et 59% des électeurs se sont abstenus pour de nombreuses raisons, perte de confiance dans le système politique, sentiment que voter ne sert à rien et que les mêmes personnes seront reconduites mais aussi menaces ou encore possible insécurité lors du scrutin.

Le nouveau parlement semble être aussi être très divers alors que l’échéance présidentielle approche. Avant même cette échéance présidentielle des interrogations pourraient techniquement porter sur l’identité du prochain président de la chambre. Si les Forces Libanaises excluent de voter en faveur du président sortant de la chambre Nabih Berri, l’identité d’une personne alternative à lui ne semble pas évidente, le bloc Hezbollah/Amal ayant réussi à conserver son bloc parlementaire.

Le nombre de députés par parti politique

Partis poliitique Nombre de députés A déterminer 18 Achraf Rifi 1 Ahbache Al-Mashari 2 Courant Azem et alliés 1 Courant du Futur et alliés 7 Courant marada et alliés 4 Courant patriotique libre et alliés 21 Hezbollah 13 Jamaa islamiya 3 Mouvement Amal et alliés 15 Mouvement de l'Indépendance 1 Organisation populaire nassérienne et alliés 3 Parti des Forces libanaises et alliés 21 Parti du Dialogue national et alliés 1 Parti Kataëb et alliés 5 Parti nassérien Ittihad 1 Parti socialiste progressiste et alliés 8 Proche du Hezbollah 3 (vide) Total général 128

Au final, 21 députés pour les Forces Libanaises et pour le Courant Patriotique Libre

Le Courant Patriotique Libre semble également avoir limité les dégâts, passant de 27 députés lors du mandat précédent y incluant les personnalités indépendantes alliées qui avaient quitté cependant par la suite son bloc parlementaire à 21 députés suite à quelques surprises de dernière minute et en incluant le bloc des arméniens du Tachnak. La principale perte pour la désormais ancienne majorité se situe au niveau du caza de Jezzine où les 2 candidats du CPL ont été éliminés au bénéfice des Forces Libanaises en raison du désaccord avec le mouvement Amal ou encore au niveau des personnalités indépendantes alliées au Hezbollah comme l’ancien vice-président de la chambre Elie Ferzli qui a perdu dans la Békaa Ouest ou Faysal Karamé à Tripoli au Nord du Liban.

Côté alliance Forces Libanaises, PSP et personnalités alliées comme Ashraf Rifi, certains gains ont pu être réalisés notamment au niveau du bloc parlementaire des FL qui passe de 13 députés à 21 députés, faisant jeu égal avec le CPL. Cependant, certains des députés qui pouvaient prétendre à y participer ont indiqué qu’il préfèrent rester indépendant comme Camille Chamoun, réduisant ce chiffre. La situation exacte pourra être déterminée plus précisément dans les heures à venir, le temps qu’elle décante.

Côté Kataëb, le parti de Samy Gemayel n’a pas réussi de percée majeure, se retrouvant avec 5 députés comme en 2018

Les sunnites face à l’abstention

Autre enseignement, Fouad Saniora a perdu son parti à Beyrouth II, la liste qu’il parrainée ayant échouée à rassembler la majorité des votes en raison notamment de l’appel de l’ancien premier ministre Saad Hariri à boycotter le scrutin.

La société civile et le rôle d’arbitre que ses députés pourront jouer

Enfin, les 16 candidats issus de la société civile pourront jouer, comme précédemment dit, le rôle d’arbitre. Il sera cependant plus facile pour le trio Amal/Hezbollah/CPL de constituer un prochain gouvernement en dépit de la perte d’une majorité absolue que pour la coalition menée par les Forces Libanaises.

Aucune majorité claire n’existe pour l’heure pour gouverner. Les partis traditionnels devront donc former des alliances avec des personnalités indépendantes.

Ce rôle d’arbitre sera d’autant plus important qu’il est attendu que la situation économique se dégrade avec les ponctions effectuées avant les élections sur les réserves monétaires de la Banque Centrale et en l’absence d’un accord définitif avec le FMI. Cet accord définitif sera d’autant plus difficile à réaliser que des liens étroits existent entre classe politique traditionnelle et banques. Il s’agira pour ces candidats issus de la société civile de les détricoter afin de faire avancer les réformes nécessaires sur le plan de la restructuration de la dette publique, du secteur financier et cela au bénéfice des déposants et non des actionnaires des banques.

Pour cela, cependant, ils devront se présenter unis et non divisés comme durant le scrutin.

Les résultats filtrables par nom, casa, siège communautaire et parti politique.

Circonscription électorale Caza Prénom et nom Formation politique Bloc parlementaire Religion Confession Beyrouth II Beyrouth-Ouest Adnane Traboulsi Ahbache Al-Mashari Ahbache Al-Mashari Musulman Sunnite Liban-Nord II Tripoli Taha Naji Ahbache Al-Mashari Ahbache Al-Mashari Musulman Sunnite Liban-Sud III Marjayoun-Hasbaya Elias Jradé Al-Tali'a A déterminer Chrétien Grec-orthodoxe Beyrouth I Beyrouth-Est Jean Talouzian Antoun Sehnaoui Parti Kataëb et alliés Chrétien Arménien-catholique Beyrouth II Beyrouth-Ouest Ibrahim Mneimné Beyrouth Madinati A déterminer Musulman Sunnite Liban-Nord III Zghorta Tony Frangié Courant marada Courant marada et alliés Chrétien Maronite Beyrouth I Beyrouth-Est Nicolas Sehnaoui Courant patriotique libre Courant patriotique libre et alliés Chrétien Grec-catholique Beyrouth II Beyrouth-Ouest Edgar Traboulsi Courant patriotique libre Courant patriotique libre et alliés Chrétien Protestant Mont-Liban I Jbeil Simon Abi Ramia Courant patriotique libre Courant patriotique libre et alliés Chrétien Maronite Mont-Liban I Kesrouan Nada Boustany Courant patriotique libre Courant patriotique libre et alliés Chrétienne Maronite Mont-Liban II Metn-Nord Ibrahim Kanaan Courant patriotique libre Courant patriotique libre et alliés Chrétien Maronite Mont-Liban II Metn-Nord Elie Bou Saab Courant patriotique libre Courant patriotique libre et alliés Chrétien Maronite Mont-Liban III Baabda Alain Aoun Courant patriotique libre Courant patriotique libre et alliés Chrétien Maronite Mont-Liban IV Aley César Abi Khalil Courant patriotique libre Courant patriotique libre et alliés Chrétien Maronite Mont-Liban IV Chouf Ghassan Atallah Courant patriotique libre Courant patriotique libre et alliés Chrétien Maronite Békaa I Zahlé Salim Aoun Courant patriotique libre Courant patriotique libre et alliés Chrétien Maronite Békaa II Békaa-Ouest-Rachaya Charbel Maroun Courant patriotique libre Courant patriotique libre et alliés Chrétien Maronite Békaa III Baalbek-Hermel Samer el-Tom Courant patriotique libre Courant patriotique libre et alliés Chrétien Grec-catholique Liban-Nord I Akkar Jimmy Jabbour Courant patriotique libre Courant patriotique libre et alliés Chrétien Maronite Liban-Nord I Akkar Assaad Dergham Courant patriotique libre Courant patriotique libre et alliés Chrétien Grec-orthodoxe Liban-Nord III Koura Georges Atallah Courant patriotique libre Courant patriotique libre et alliés Chrétien Grec-orthodoxe Liban-Nord III Batroun Gébran Bassil Courant patriotique libre Courant patriotique libre et alliés Chrétien Maronite Beyrouth II Beyrouth-Ouest Amine Cherri Hezbollah Hezbollah Musulman Chiite Mont-Liban I Jbeil Raëd Berro Hezbollah Hezbollah Musulman Chiite Mont-Liban III Baabda Ali Ammar Hezbollah Hezbollah Musulman Chiite Liban-Sud II Tyr Hassan Ezzeddine Hezbollah Hezbollah Musulman Chiite Liban-Sud II Zahrani Hussein Jechi Hezbollah Hezbollah Musulman Chiite Liban-Sud III Nabatiyeh Mohammad Raad Hezbollah Hezbollah Musulman Chiite Liban-Sud III Bint-Jbeil Hassan Fadlallah Hezbollah Hezbollah Musulman Chiite Liban-Sud III Marjayoun-Hasbaya Ali Fayad Hezbollah Hezbollah Musulman Chiite Békaa I Zahlé Rami Abou Hamdane Hezbollah Hezbollah Musulman Chiite Békaa III Baalbek-Hermel Hussein Hajj Hasan Hezbollah Hezbollah Musulman Chiite Békaa III Baalbek-Hermel Ali Mokdad Hezbollah Hezbollah Musulman Chiite Békaa III Baalbek-Hermel Ibrahim Moussaoui Hezbollah Hezbollah Musulman Chiite Békaa III Baalbek-Hermel Ihab Hamadé Hezbollah Hezbollah Musulman Chiite Liban-Nord II Tripoli Achraf Rifi Indépendant Achraf Rifi Musulman Sunnite Liban-Nord II Tripoli Abdelkarim Kabbara Indépendant Courant Azem et alliés Musulman Sunnite Liban-Nord I Akkar Ahmad Rustom Indépendant Courant du Futur et alliés Musulman Alaouite Liban-Nord I Akkar Sagih Attié Indépendant Courant du Futur et alliés Chrétien Grec-orthodoxe Mont-Liban I Kesrouan Farid Haykal el-Khazen Indépendant Courant marada et alliés Chrétien Maronite Liban-Nord II Denniyé Jihad Samad Indépendant Courant marada et alliés Musulman Sunnite Liban-Nord III Bécharé Melhem Tawk Indépendant Courant marada et alliés Chrétien Maronite Mont-Liban IV Chouf Farid Boustani Indépendant Courant patriotique libre et alliés Chrétien Maronite Liban-Nord I Akkar Mohammad Yéhya Indépendant Courant patriotique libre et alliés Musulman Sunnite Liban-Nord II Tripoli Firas Salloum Indépendant Jamaa islamiya Musulman Alaouite Liban-Sud I Jezzine Charbel Massaad Indépendant Organisation populaire nassérienne et alliés Chrétien Maronite Liban-Sud I Saida Abderrahmane Bizri Indépendant Organisation populaire nassérienne et alliés Musulman Sunnite Beyrouth I Beyrouth-Est Jihad Pakradouni Indépendant Parti des Forces libanaises et alliés Chrétien Arménien-orthodoxe Mont-Liban II Metn-Nord Razi el-Hajj Indépendant Parti des Forces libanaises et alliés Chrétien Maronite Mont-Liban IV Aley Raji Saad Indépendant Parti des Forces libanaises et alliés Chrétien Maronite Liban-Sud I Jezzine Saïd Asmar Indépendant Parti des Forces libanaises et alliés Chrétien Maronite Liban-Nord II Tripoli Jamil Abboud Indépendant Parti des Forces libanaises et alliés Chrétien Grec-orthodoxe Békaa II Békaa-Ouest-Rachaya Ghassan al-Skaff Indépendant Parti socialiste progressiste et alliés Chrétien Grec-orthodoxe Békaa III Baalbek-Hermel Jamil el-Sayed Indépendant Proche du Hezbollah Musulman Chiite Békaa III Baalbek-Hermel Yanal Solh Indépendant Proche du Hezbollah Musulman Sunnite Békaa III Baalbek-Hermel Melhem Hojeiri Indépendant Proche du Hezbollah Musulman Sunnite Beyrouth II Beyrouth-Ouest Melhem Khalaf Indépendant A déterminer Chrétien Grec-orthodoxe Beyrouth II Beyrouth-Ouest Mohammad Badre Indépendant A déterminer Musulman Sunnite Beyrouth II Beyrouth-Ouest Waddah Sadek Indépendant A déterminer Musulman Sunnite Mont-Liban I Kesrouan Nehmat Frem Indépendant A déterminer Chrétien Maronite Mont-Liban II Metn-Nord Michel Murr Indépendant A déterminer Chrétien Grec-orthodoxe Liban-Sud III Marjayoun-Hasbaya Firas Hamdan Indépendant A déterminer Musulman Druze Békaa I Zahlé Michel Daher Indépendant A déterminer Chrétien Grec-catholique Békaa II Békaa-Ouest-Rachaya Yassine Yassine Indépendant A déterminer Musulman Sunnite Liban-Nord II Tripoli Rami Fanj Indépendant A déterminer Musulman Sunnite Liban-Nord III Koura Adib Abdel Massih Indépendant A déterminer Chrétien Grec-orthodoxe Beyrouth II Beyrouth-Ouest Imad el-Hout Jamaa islamiya Jamaa islamiya Musulman Sunnite Liban-Nord II Tripoli Ihab Matar Jamaa islamiya Jamaa islamiya Musulman Sunnite Mont-Liban IV Chouf Halimé Kaakour Lana A déterminer Musulmane Sunnite Beyrouth I Beyrouth-Est Cynthia Zarazir Ma patrie (Li Watani) A déterminer Chrétienne Minoritaire Beyrouth II Beyrouth-Ouest Mohammad Khawaja Mouvement Amal Mouvement Amal et alliés Musulman Chiite Mont-Liban III Baabda Fadi Alamé Mouvement Amal Mouvement Amal et alliés Musulman Chiite Liban-Sud II Tyr Nabih Berry Mouvement Amal Mouvement Amal et alliés Musulman Chiite Liban-Sud II Tyr Ali Osseirane Mouvement Amal Mouvement Amal et alliés Musulman Chiite Liban-Sud II Tyr Ali Khreiss Mouvement Amal Mouvement Amal et alliés Musulman Chiite Liban-Sud II Zahrani Inaya Ezzeddine Mouvement Amal Mouvement Amal et alliés Musulmane Chiite Liban-Sud II Zahrani Michel Moussa Mouvement Amal Mouvement Amal et alliés Chrétien Grec-catholique Liban-Sud III Nabatiyeh Hani Kobeissi Mouvement Amal Mouvement Amal et alliés Musulman Chiite Liban-Sud III Nabatiyeh Nasser Jaber Mouvement Amal Mouvement Amal et alliés Musulman Chiite Liban-Sud III Bint-Jbeil Achraf Baydoun Mouvement Amal Mouvement Amal et alliés Musulman Chiite Liban-Sud III Bint-Jbeil Ayoub Hmayeb Mouvement Amal Mouvement Amal et alliés Musulman Chiite Liban-Sud III Marjayoun-Hasbaya Ali Hassan Khalil Mouvement Amal Mouvement Amal et alliés Musulman Chiite Békaa II Békaa-Ouest-Rachaya Kabalan Kabalan Mouvement Amal Mouvement Amal et alliés Musulman Chiite Békaa III Baalbek-Hermel Ghazi Zeaïter Mouvement Amal Mouvement Amal et alliés Musulman Chiite Liban-Nord III Zghorta Michel Moawad Mouvement de l'Indépendance Mouvement de l'Indépendance Chrétien Maronite Liban-Sud I Saida Oussama Saad Organisation populaire nassérienne Organisation populaire nassérienne et alliés Musulman Sunnite Liban-Nord III Zghorta Michel Doueihy Osos A déterminer Chrétien Maronite Liban-Sud III Marjayoun-Hasbaya Kassem Hachem Parti Baas Mouvement Amal et alliés Musulman Sunnite Beyrouth I Beyrouth-Est Ghassan Hasbani Parti des Forces libanaises Parti des Forces libanaises et alliés Chrétien Grec-orthodoxe Mont-Liban I Jbeil Ziad Hawat Parti des Forces libanaises Parti des Forces libanaises et alliés Chrétien Maronite Mont-Liban I Kesrouan Chawki Daccache Parti des Forces libanaises Parti des Forces libanaises et alliés Chrétien Maronite Mont-Liban II Metn-Nord Melhem Riachi Parti des Forces libanaises Parti des Forces libanaises et alliés Chrétien Grec-catholique Mont-Liban III Baabda Pierre Bou Assi Parti des Forces libanaises Parti des Forces libanaises et alliés Chrétien Maronite Mont-Liban IV Aley Nazih Matta Parti des Forces libanaises Parti des Forces libanaises et alliés Chrétien Grec-orthodoxe Mont-Liban IV Chouf Georges Adwan Parti des Forces libanaises Parti des Forces libanaises et alliés Chrétien Maronite Liban-Sud I Jezzine Ghada Ayoub Parti des Forces libanaises Parti des Forces libanaises et alliés Chrétien Grecque-catholique Békaa I Zahlé Georges Okaïs Parti des Forces libanaises Parti des Forces libanaises et alliés Chrétien Grec-catholique Békaa I Zahlé Elias Stéphan Parti des Forces libanaises Parti des Forces libanaises et alliés Chrétien Grec-orthodoxe Békaa III Baalbek-Hermel Antoine Habchi Parti des Forces libanaises Parti des Forces libanaises et alliés Chrétien Maronite Liban-Nord II Tripoli Elias Fouad Khoury Parti des Forces libanaises Parti des Forces libanaises et alliés Chrétien Maronite Liban-Nord III Bécharé Sethrida Geagea Parti des Forces libanaises Parti des Forces libanaises et alliés Chrétien Maronite Liban-Nord III Koura Fadi Karam Parti des Forces libanaises Parti des Forces libanaises et alliés Chrétien Grec-orthodoxe Liban-Nord III Batroun Ghayath Yazbeck Parti des Forces libanaises Parti des Forces libanaises et alliés Chrétien Maronite Beyrouth II Beyrouth-Ouest Fouad Makhzoumi Parti du Dialogue national Parti du Dialogue national et alliés Musulman Sunnite Beyrouth I Beyrouth-Est Nadim Gemayel Parti Kataëb Parti Kataëb et alliés Chrétien Maronite Mont-Liban I Kesrouan Sélim Sayegh Parti Kataëb Parti Kataëb et alliés Chrétien Maronite Mont-Liban II Metn-Nord Samy Gemayel Parti Kataëb Parti Kataëb et alliés Chrétien Maronite Mont-Liban II Metn-Nord Elias Hankache Parti Kataëb Parti Kataëb et alliés Chrétien Maronite Békaa II Békaa-Ouest-Rachaya Hassan Mrad Parti nassérien Ittihad Parti nassérien Ittihad Musulman Sunnite Mont-Liban III Baabda Camille Chamoun Parti national libéral Parti des Forces libanaises et alliés Chrétien Maronite Beyrouth II Beyrouth-Ouest Fayçal el-Sayegh Parti socialiste progressiste Parti socialiste progressiste et alliés Musulman Druze Mont-Liban III Baabda Hadi Aboul Hassan Parti socialiste progressiste Parti socialiste progressiste et alliés Musulman Druze Mont-Liban IV Aley Akram Chehayeb Parti socialiste progressiste Parti socialiste progressiste et alliés Musulman Druze Mont-Liban IV Chouf Teymour Joumblatt Parti socialiste progressiste Parti socialiste progressiste et alliés Musulman Druze Mont-Liban IV Chouf Marwan Hamadé Parti socialiste progressiste Parti socialiste progressiste et alliés Musulman Druze Mont-Liban IV Chouf Bilal Abdallah Parti socialiste progressiste Parti socialiste progressiste et alliés Musulman Sunnite Békaa II Békaa-Ouest-Rachaya Waël Abou Faour Parti socialiste progressiste Parti socialiste progressiste et alliés Musulman Druze Beyrouth I Beyrouth-Est Hagop Terzian Parti Tachnag Courant patriotique libre et alliés Chrétien Arménien-orthodoxe Mont-Liban II Metn-Nord Hagop Pakradounian Parti Tachnag Courant patriotique libre et alliés Chrétien Arménien-orthodoxe Békaa I Zahlé Georges Bouchikian Parti Tachnag Courant patriotique libre et alliés Chrétien Arménien-orthodoxe Békaa I Zahlé Bilal Houchaymi Proche du Courant du Futur Courant du Futur et alliés Musulman Sunnite Liban-Nord I Akkar Walid Baarini Proche du Courant du Futur Courant du Futur et alliés Musulman Sunnite Liban-Nord I Akkar Mohammad Sleiman Proche du Courant du Futur Courant du Futur et alliés Musulman Sunnite Liban-Nord II Minié Ahmad Kheir Proche du Courant du Futur Courant du Futur et alliés Musulman Sunnite Liban-Nord II Denniyé Abdelaziz Samad Proche du Courant du Futur Courant du Futur et alliés Musulman Sunnite Beyrouth I Beyrouth-Est Paula Yaacoubian Tahalof Watani A déterminer Chrétienne Arménienne-orthodoxe Mont-Liban IV Aley Mark Daou Taqadom A déterminer Musulman Druze Mont-Liban IV Chouf Najat Khattar Aoun Taqadom A déterminer Chrétienne Maronite