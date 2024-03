Depuis le début du conflit à Gaza et les tensions dans le sud du Liban, Israël a admis avoir intensifié le brouillage GPS dans la région pour contrecarrer les attaques de Hamas et du groupe armé libanais Hezbollah. Cette tactique de guerre électronique, visant à perturber les communications et les systèmes de navigation de l’ennemi, a eu des répercussions significatives sur l’aviation civile et notamment au Liban

Un vol de Turkish Airlines a notamment rencontré des difficultés lors de son approche de Beyrouth, en raison de la dépendance de son système de navigation au GPS. L’avion a dû survoler l’aéroport pendant environ 40 minutes avant de retourner en Turquie.

Ce n’est pas la première fois que de tels dispositifs inquiètent. Déjà l’augmentation du brouillage GPS a suscité l’inquiétude des autorités civiles européennes dès février 2022, avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Le problème persiste près des zones de conflit, et l’Agence de Sécurité Aérienne de l’UE a émis des bulletins d’alerte concernant l’augmentation du brouillage et du spoofing des systèmes de navigation par satellite globaux.

Du côté libanais, les autorités ont émis une recommandation officielle aux compagnies aériennes, les exhortant à arrêter l’utilisation du Système de Positionnement Global (GPS) pour la navigation aérienne. Ils ont conseillé aux compagnies de se tourner vers les systèmes de navigation traditionnels, qui sont basés au sol. Cette décision a été prise en raison de préoccupations croissantes concernant la sécurité et l’efficacité des systèmes de navigation par satellite.

Parallèlement, Beyrouth a également porté plainte devant le conseil de sécurité de l’ONU pour ces mêmes raisons.



Cette situation a suscité un certain nombre de questions concernant la sécurité et l’efficacité des solutions de rechange au GPS dans l’aviation civile. Il est essentiel de noter que le GPS a été largement adopté dans l’aviation en raison de sa précision et de sa fiabilité. En effet, il permet d’obtenir des informations précises et en temps réel sur la position de l’avion, ce qui est crucial pour assurer une navigation sûre et efficace.



Cependant, les systèmes de navigation conventionnels basés au sol, bien que moins sophistiqués, ont été utilisés pendant de nombreuses années avant l’introduction du GPS. Ces systèmes, tels que le système VOR (VHF Omnidirectional Range) et le système ILS (Instrument Landing System), ont fait leurs preuves en matière de sécurité et de fiabilité.



Néanmoins, la décision des autorités libanaises de se tourner vers ces systèmes traditionnels soulève des questions. En effet, bien que ces systèmes aient été efficaces dans le passé, ils ne sont pas sans défauts. Par exemple, ils peuvent être affectés par des interférences radio ou des conditions météorologiques défavorables. De plus, ils nécessitent une infrastructure au sol importante et coûteuse à entretenir.