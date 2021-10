Ce dont nous avons été témoins aujourd’hui dans la région de Tayouneh est une scène douloureuse et inacceptable, quelles qu’en soient les causes et les causes. Il n’est pas acceptable que les armes reviennent à la langue de communication entre les partis libanais, car nous avons tous accepté de tourner cette page sombre de notre histoire

Mes condoléances vont aux familles des victimes innocentes qui ont été tuées aujourd’hui par les balles de criminels. Nous nous souvenons des jours où nous nous sommes repliés et nous avons dit: vous vous souviendrez de vous et ne vous reviendrez pas.



Ce qui s’est passé aujourd’hui n’est pas acceptable, surtout à l’heure où tout le monde a accepté de recourir à l’Etat de droit et aux institutions. Cet Etat, qui garantit les libertés, notamment la liberté d’expression, doit être le seul, à travers ses institutions, la seule référence valable pour traiter tout problème, désaccord ou objection.

La rue n’est pas un lieu d’opposition, tout comme l’érection de barricades ou l’escalade de positions qui n’apportent pas non plus de solution. Il n’y a pas de problème pour lequel il n’existe aucune solution. Sa solution n’est qu’à l’intérieur des institutions et aussi à travers la constitution.

(…)

Le pays ne peut tolérer les disputes dans la rue, et a besoin de solutions sereines. Sa place naturelle, ce sont les institutions, au premier rang desquelles le Conseil des ministres, qui doit se réunir, et rapidement. Des contacts ont été pris aujourd’hui avec les autorités concernées. pour remédier à ce qui s’est passé, et surtout pour éviter que cela ne se reproduise, notez que nous ne permettrons pas que cela se produise en aucune circonstance.

Les forces militaires et de sécurité ont et accompliront leurs devoirs de protection de la sécurité, de la stabilité et de la paix civile. Nous ne permettrons à personne de prendre le pays en otage pour ses propres intérêts ou calculs