La sous-secrétaire d’état des Etats-Unis d’Amérique Victoria Nuland a indiqué qu’une nouvelle aide de 67 millions de dollars sera accordée à l’armée libanaise lors de sa conférence de presse depuis l’Aéroport International de Beyrouth en présence de l’ambassadrice Dorothy Shea.

Elle a également déploré les incidents qui sont intervenus devant le palais de justice ce jeudi, incidents qui ont eu lieu lors d’une manifestation des partisans du mouvement Amal auxquels se sont ralliés ceux du Hezbollah. Les protestataires exigeaient le retrait du juge d’instruction Tarek Bitar en charge de l’enquête portant sur l’explosion du port de Beyrouth après que celui-ci ait publié un mandat d’arrêt à l’encontre de l’ancien ministre des finances Ali Hassan Khalil, proche du président de la chambre Nabih Berri. Elle estime ainsi que les conflits doivent être résolus par le dialogue et le retour à l’état de droit.

La diplomate avait précédemment rencontre différents ministres dont le premier ministre Najib Mikati, celui des finances Youssef Khalil mais également des membres de la société civile pour exprimer le soutien des Etats-Unis aux aspirations du peuple libanais à la sécurité, à la stabilité économique et à une gouvernance transparente et responsable avant d’appeler à répondre à l’espoir du peuple libanais.

Nous soutenons le Liban et sa gravité efforts pour rétablir la stabilité économique et les services de base, y compris l’électricité, les soins de santé et l’éducation, dans le but de remettre ce pays sur une voie durable et de rétablir la prospérité. Victoria Nuland, depuis l’aéroport international de Beyrouth, le jeudi 14 octobre 2021.

Victoria Nuland a ainsi appelé à la transparence dans le domaine bancaire, “les Libanais méritent de connaître le sort de leur argent et d’avoir confiance dans leur avenir économique”. Aussi elle a appelé à la prudence concernant la mise à disposition d’un milliards de dollars au titre de droit de tirage spéciaux du FMI. Il s’agirait de savoir qui en bénéficiera.

Elle a ainsi appelé à l’organisation d’élections libres et équitables au printemps prochain et souligné le soutien indéfectible des Etats-Unis à l’armée libanaise et aux forces de sécurité intérieure pour assurer la stabilité et la sécurité du pays des cèdres avant d’annoncer l’octroi d’une aide supplémentaire de 67 millions de dollars à l’armée libanaise en plus des 187 millions de dollars déjà attribués. 300 millions de dollars d’aide humanitaire ont également été accordés au Liban cette année.

