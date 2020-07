Lors de l’ouverture du conseil des ministres qui se tenait au Palais Présidentiel de Baabda, le Premier Ministre Hassan Diab a dénoncé les obstacles posés par certains partis politiques locaux visant à falsifier la réalité et les faits, jusqu’à tenter de dissuader la communauté internationale à accorder une aide à leur pays.

Quand certaines personnes tentent d’obstruer toute assistance au Liban, que font-il. Nous savons que nos contacts fraternels avec l’Irak, le Koweït, le Qatar et nos amis dans le monde, témoignent positivement et encourage l’amélioration de la situation au Liban. Nous nous battons ongle et bec pour mitiger la crise dans le pays alors que certaines personnes tentent toujours d’augmenter la souffrance de la population.

Est-ce raisonnable pour toute personnalité politique officielle qui a une conscience patriotique de tenter de bloquer l’assistance envers le Liban en ces circonstances?

Est-ce que c’est responsable pour un parti officiel dont le seul but est de bloquer toute aide?

Cela est honteux et proche d’une trahison nationale.

Le Premier Ministre a également indiqué que ces personnalités et partis auraient pris contact avec des dirigeants arabes. Par ailleurs, il aurait également fait part d’un plan de ces derniers visant à obstruer l’action du gouvernement au sein même des administrations publiques, allusion peut-être à son bras-de fer- avec la Banque du Liban qui refusait jusqu’il y a peu à fournir les billets verts nécessaires pour juguler la dégradation de la parité de la livre libanaise face au dollar.