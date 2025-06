Chakchouka verte froide : la poêlée d’été déclinée en salade

- Advertisement -

La chakchouka, ce plat emblématique de poivrons et tomates mijotés, se dévoile ici en version verte et froide : poivrons, courgettes et épinards légèrement grillés, refroidis puis mélangés à une vinaigrette citronnée. Revisitée en salade, cette Chakchouka verte froide unit fondant et fraîcheur pour un déjeuner d’été savoureux et coloré.

Recette

Ingrédients (4 personnes)

2 poivrons verts, épépinés et coupés en lanières

2 courgettes moyennes, tranchées en demi-lunes

200 g d’épinards frais

1 oignon jaune, émincé

2 gousses d’ail, hachées

3 c. à soupe d’huile d’olive

Le jus d’1 citron

1 c. à café de paprika doux

1 c. à café de cumin en poudre

Sel, poivre

1 petit bouquet de coriandre fraîche, ciselée

Préparation

Griller les légumes Dans une grande poêle, chauffez 2 c. à soupe d’huile d’olive. Faites revenir l’oignon et l’ail 2 min.

Ajoutez poivrons et courgettes, saupoudrez paprika et cumin, salez, poivrez. Laissez cuire 8–10 min à feu moyen en remuant, jusqu’à légère coloration.

Incorporez les épinards en fin de cuisson pour les faire flétrir 1–2 min. Retirez du feu et laissez tiédir. Vinaigrette citronnée Dans un bol, fouettez le jus de citron, 1 c. à soupe d’huile d’olive, sel et poivre. Assemblage Dans un saladier, versez les légumes grillés tiédis. Arrosez de vinaigrette, mélangez délicatement.

Incorporez la coriandre ciselée. Refroidir Filmez et placez au réfrigérateur 1 h avant de servir pour une salade bien fraîche.

Les petits plus

Fromage : émiettez de la feta ou du halloumi grillé pour une touche salée.

: émiettez de la feta ou du halloumi grillé pour une touche salée. Croquant : parsemez de graines de tournesol ou de noix concassées.

: parsemez de graines de tournesol ou de noix concassées. Épices relevées : remplacez le paprika doux par du piment d’Alep pour plus de caractère.

: remplacez le paprika doux par du piment d’Alep pour plus de caractère. Herbes variées : essayez menthe ou persil plat en complément de la coriandre.