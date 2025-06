Taekwondo : renforcement des liens institutionnels entre le Liban et la Corée du Sud

- Advertisement -

Une rencontre protocolaire au cœur de la coopération sportive

Le nouveau représentant diplomatique de la République de Corée à Beyrouth, l’ambassadeur Kyo Suk Gyun, a reçu au siège de l’ambassade de Corée du Sud le président de la Fédération libanaise de taekwondo, le Dr Habib Zrifeh, ainsi que le secrétaire général de la fédération, le Dr Richard Abi Zeid Dou. La rencontre s’est déroulée en présence de plusieurs cadres de la mission diplomatique coréenne ainsi que de Soo Oh Park, envoyé spécial de la Kukkiwon, l’organisation mondiale du taekwondo basée à Séoul.

Cette réunion, à la fois protocolaire et opérationnelle, marque la première entrevue officielle entre le nouvel ambassadeur coréen et les responsables libanais de l’une des disciplines sportives les plus dynamiques du pays. En guise de bienvenue, Dr Zrifeh a adressé ses félicitations à l’ambassadeur Gyun pour sa nomination récente, tout en lui souhaitant plein succès dans l’exercice de ses nouvelles fonctions. Il a ensuite profité de l’occasion pour détailler longuement les réalisations de la fédération ainsi que ses objectifs pour l’année en cours.

Un dialogue constructif autour des ambitions sportives libanaises

Lors de cet échange, Dr Zrifeh a mis en avant les performances internationales du Liban dans le domaine du taekwondo, discipline dans laquelle le pays a régulièrement brillé dans les tournois régionaux et mondiaux. Il a souligné les médailles obtenues par les athlètes libanais dans les compétitions continentales et les championnats internationaux organisés sous l’égide de la Fédération mondiale de taekwondo (WT). Cette dynamique, selon ses termes, repose sur un travail de fond entamé depuis plusieurs années à travers un encadrement technique renforcé, des formations continues et un programme annuel d’activités riche et bien structuré.

Zrifeh a également mis l’accent sur le soutien essentiel de la mission coréenne au Liban. Il a remercié l’ambassade et, plus globalement, les autorités sud-coréennes pour leur appui constant, notamment par l’octroi de dons matériels, incluant des équipements sportifs, des doboks (uniformes), et des dispositifs électroniques utilisés pour l’arbitrage. Cette coopération technique récurrente permet à la fédération de maintenir des standards élevés en matière de préparation et de compétition.

La Corée du Sud salue la vitalité du taekwondo libanais

En réponse, l’ambassadeur Kyo Suk Gyun a exprimé sa satisfaction devant les efforts de la Fédération libanaise de taekwondo et son rôle moteur dans le développement de ce sport au Liban. Il a affirmé suivre personnellement les activités de la fédération, qu’il a qualifiée de « dynamique et active ». Il a insisté sur le fait que les liens entre la mission coréenne à Beyrouth et la fédération libanaise de taekwondo sont ancrés dans une relation historique de coopération et de confiance mutuelle.

L’ambassadeur a assuré que l’ambassade continuerait à soutenir le développement du taekwondo au Liban, non seulement à travers des aides ponctuelles mais aussi via un accompagnement à long terme dans la structuration des échanges avec la Kukkiwon et d’autres institutions sportives coréennes. Il a également mentionné la possibilité de renforcer les programmes d’échanges techniques entre les deux pays, incluant des formations pour les entraîneurs, des séjours de stage pour les athlètes et des séminaires conjoints.

Remise d’un trophée symbolique et déjeuner officiel

En signe de reconnaissance, Dr Zrifeh a offert à l’ambassadeur Gyun une plaque commémorative honorifique, exprimant par ce geste l’attachement de la fédération à la continuité de cette coopération stratégique. Ce moment protocolaire a été salué par les représentants de la Kukkiwon présents, qui ont réitéré leur engagement à faire du Liban un pôle régional d’excellence pour la discipline.

Pour clôturer cette rencontre, l’ambassadeur coréen a convié le président de la fédération et son secrétaire général à un déjeuner officiel, témoignant de la qualité des relations personnelles et institutionnelles qui lient les deux parties.

Perspectives : vers un partenariat renforcé

Au-delà des aspects symboliques de cette rencontre, les échanges laissent présager une nouvelle étape de consolidation de la coopération entre la République de Corée et la Fédération libanaise de taekwondo. Le Liban, qui entretient une longue tradition dans cette discipline grâce à la diaspora coréenne et aux missions diplomatiques successives, cherche à s’imposer comme une référence au sein du monde arabe et de la Méditerranée orientale.

Le soutien logistique, technique et diplomatique de la Corée constitue un levier crucial pour atteindre ces objectifs, dans un contexte où les ressources publiques libanaises consacrées au sport demeurent limitées. La professionnalisation progressive de la fédération, son maillage territorial dense à travers des clubs locaux et son ouverture à la coopération internationale pourraient, dans les années à venir, lui permettre d’accroître son influence et ses résultats.