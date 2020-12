Chris Rampling critique vivement la classe politique libanaise à la veille de son départ

Le Liban a tellement changé depuis mon arrivée, et surtout au cours des 14 derniers mois. Ma femme et moi, et nos 2 jeunes enfants, avons atterri en 2018 avec beaucoup d’attente. Avant de venir, j’avais entendu Yasmine Hamdan chanter « Beyrouth » à Londres et je savais que je venais dans la ville la plus fascinante de la planète (je pense toujours cela).

Mais maintenant, les yeux libanais parlent de tristesse ; de leurs paroles, de désespoir. Près de la moitié de la main-d’œuvre est au chômage et plus de la moitié est dans la pauvreté, le ministre britannique du Moyen-Orient ayant averti il y a 2 semaines d’un tsunami humanitaire. De nombreuses familles se sont séparées, et les talents et les compétences émigrent en nombre. La nuit, les villes sont plus sombres.



À plus d’un titre.

Au cours de mes réunions d’adieu, il y a eu beaucoup de réflexion sur la confluence des crises. Ni les crises des réfugiés ni celles du COVID n’étaient de fabrication au Liban. Mais la crise économique et l’explosion du 4 août ont été locales. Et en plus, il y a une crise politique profonde – et sociale croissante – dont je n’ai pas vu de preuve que le Liban a le système ou la direction pour tracer la voie. Lorsqu’on leur a donné une feuille de route et une promesse d’investissements désespérément nécessaires en 2018, puis à nouveau cette année, les dirigeants n’ont pas pris leur responsabilité.

Tout le monde est fatigué, mais j’espère que personne n’arrêtera de se battre pour le Liban qu’il veut. J’ai rencontré des gens merveilleux ici : des agents de changement, ceux qui vont étudier au Royaume-Uni, de nombreux hommes d’affaires créatifs, des fonctionnaires de bon cœur. Mais certaines choses sont pourries : Kefala, par exemple, est une honte pour la réputation du Liban, et la liberté d’expression a été sous pression. Le Liban était autrefois le leader régional en matière de libertés et de droits de l’homme, mais il est devenu un pays qui fait un pas en avant et deux en arrière.

Certains de nos ennemis traditionnels peuvent m’accuser d’ingérence. Mais Mensonge et moi aimons le Liban et nos amis libanais vont me manquer : sunnite, chiite, maronite, druze, arménien, catholique, etc. C’est le 5e pays arabe dans lequel nous avons vécu et celui dans lequel nous et nos enfants nous sommes le plus rentrés chez nous. Et je vois des sources d’espoir. L’entrepreneuriat et l’ouverture du peuple libanais sont des clichés fatigués, et la résilience n’est pas ce qu’elle était. Mais tout reste.

Plus important encore, tout est maintenant sur la table. La politique devra changer, et les idées fertiliseront ce processus. L’énergie du 17 octobre n’est qu’il y a que 14 mois, et la plupart de ceux qui chantent pour un avenir meilleur restent. Votre culture moderne reste un point de référence, avec des jeunes dynamiques. Mais le sectarisme a piégé la pensée politique. Pour réussir, les dirigeants actuels et futurs devront aller au-delà de la réorganisation des transats. Aller au-delà des groupes existants.

Deuxièmement, votre diaspora reste votre plus grande force. Ce n’est pas un modèle d’affaires raté que les Libanais à l’étranger veulent investir : il devrait être une source de fierté. Mais ils ne le font plus. Le Liban doit reconstruire son modèle économique (la feuille de route du FMI est la bonne) et fournir un cadre durable et attrayant. Une nouvelle direction qui inclut l’industrie, la technologie et le tourisme. Pour y parvenir, il faut plus qu’une stratégie : l’électricité a montré que les compromis politiques nécessaires à la mise en œuvre sont beaucoup plus difficiles. Avec un nouveau consensus national et un accent mis sur les résultats et la planification, votre propre peuple serait en mesure de se joindre à vos amis internationaux pour alimenter une fois de plus la croissance. Notre accord commercial entre le Royaume-Uni et le Liban peut être au cœur de celui-ci.

Et troisièmement, la communauté internationale reste solidement unie. On me dit que la France et les États-Unis vont dans des directions différentes. Je ne vois pas ça. Ils – et nous, le Royaume-Uni – ont la même analyse, les mêmes conclusions, voient les mêmes opportunités et menaces (par exemple, vos établissements de sécurité et votre système éducatif ont besoin de soutien). Il y a des différences sur l’utilisation du « bâton », mais il y a plus de convergence que de différence. Le moment est venu d’être inquiet, c’est lorsque nous cessons de nous soucier de vous, pas lorsque nous cherchons à combler le vide de personnes irresponsables.

Soyez clair que le soutien au Liban est plus difficile à maintenir. Le Royaume-Uni continuera à soutenir la sécurité, l’éducation et les plus vulnérables – nous sommes extrêmement fiers de tout ce que nous avons accompli avec les FAL, dans le domaine de l’éducation et du soutien aux pauvres au cours de la dernière décennie. Mais COVID signifie que notre argent est plus serré que jamais – et cela vaut aussi pour nos amis. Le Liban doit se battre plus fort pour les ressources plus rares, et la paralysie politique ne fait pas une destination attrayante. Le déficit de crédibilité est le plus grand problème international de votre pays.

Je n’ai pas mentionné le Hezbollah, ni la normalisation qui change la région. Le patriarche Rai a raison de parler une fois de plus de neutralité. Et aucun État qui se veut vraiment stable et sûr ne peut avoir d’armes organisées en dehors du contrôle de l’État, en particulier lorsqu’elles sont utilisées à l’extérieur de ses frontières. Ne pas faire de choix, c’est le faire.

Le Liban est un pays remarquable dont le peuple – vous – mérite mieux. Vous méritez des dirigeants, des fonctionnaires, des financiers et des gens d’affaires responsables, responsables et transparents. Mais cela n’arrivera pas lorsqu’une pomme tombera d’un arbre Bekaa. Il faut y travailler.

Et mon dernier appel est à ces dirigeants, fonctionnaires, financiers et gens d’affaires. Votre pays a des amis, et nous nous soucions de votre peuple. Mais vous, pas nous, détenez les outils du pouvoir. Vous – et surtout les dirigeants – serez commémorés et jugés pour ce que vous avez fait au moment où vous en avez le plus besoin. »