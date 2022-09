Classement: Le Liban en fort recul en terme sur l’Indice de Développement Humain

Le Liban ne figure plus qu’à la 112ème place du classement de l’Indice de Développement Humain publié par le PNUD, avec un score de seulement 0,706 points.

Le Liban figurait au 93 rang mondial en 2019, sur 189 pays pris en compte, avec un score pour 2018, de 0.730. En 2015, le Pays des Cèdres figurait au 76ème rang mondial et au 67ème rang mondial en 2014.

Sur le plan international, le PNUD note tout de même un retrait de 9 pays sur 10.

Pour la première fois, en effet, depuis 32 ans, le PNUD qui calcule l’indice de développement humain (IDH), note que celui-ci a diminué sur le plan international pendant deux années consécutives. Le développement humain est retombé à ses niveaux de 2016, annulant ainsi une grande partie des progrès vers la réalisation des objectifs de développement durable.

L’inversion est presque universelle, puisque plus de 90 % des pays ont enregistré une baisse de leur IDH en 2020 ou 2021 et plus de 40 % ont vu leur score chuter au cours de ces deux années, signalant que la crise continue de s’aggraver pour beaucoup.

Au niveau régional, le Liban figure à la 13ème place, les Émirats arabes unis arrivant à la première place, avec 0,911 points, suivis par Bahreïn ou encore l’Arabie saoudite ou le Qatar.

Il est également devancé par la Libye en dépit de sa guerre civile, un pays qui obtient 0,718 point ou encore la Palestine qui obtient 0,715 points.

Le Liban reste devant l’Irak, le Maroc, la Syrie, les Comores ou encore la Mauritanie.

Ce classement prend en compte plusieurs scores, dont l’espérance de vie, le nombre d’années post-universitaire ou encore d’années scolaires ou encore le PIB par habitant.

Ainsi, si au pays des cèdres, l’espérance de vie est de 75 ans, la situation économique a induit une très forte détérioration de certains facteurs, comme le PIB par habitant.

Lire le rapport