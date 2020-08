La municipalité de Beyrouth a adopté de nouvelles mesures pour faire face à l’épidémie de coronavirus COVID-19 dans la capitale. Ces mesures entrent en vigueur du 19 août 2020 au 31 août 2020.

Ainsi, la municipalité rappelle la population à évitez les lieux de rassemblements populaires et les événements sociaux de toutes sortes ou encore à la fermeture des funérarium et des salles de fête, ainsi que les salles de sport, ouvertes et fermées, les boites de nuit, lieux de divertissements, parcs et piscines fermées.

Le nombre de personnes nageant dans les piscines ouvertes doit être réduit à 30% de ses capacités avec application des mesures de distanciation sociale. Quant aux gyms, les salles doivent opérer à seulement 20% de capacité.

Les supermarchés et magasins ne peuvent opérer qu’à 30% de leurs capacités avec port de masque, de gants et les mesures de distanciation sociale.

Les transports publics devront également opérer à seulement 30 de leurs capacités.

Les mesures s’appliquent également aux lieux de cultes ou une distance de 1.5 devrait être respectée entre les différentes personnes prévues.

Par ailleurs, le nombre de fonctionnaires au sein des administrations publiques et de la municipalité seront réduites à hauteur de 50%.

