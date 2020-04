Le Liban compterait désormais 520 cas de personnes contaminées par le coronavirus, une augmentation de 12 par rapport à hier. Cette information intervient alors que le Liban a passé hier le cap des 500 cas. Pour l’heure, la courbe concernant la pandémie reste linéaire et non exponentielle, ce qui pourrait être une bonne nouvelle. Le ministère a également publié la liste des centres de diagnostic agrées.

Par ailleurs, il est attendu que le nombre de cas puisse augmenté suite au retour d’une première tranche de 10 000 sur les 20 000 libanais bloqués à l’étranger et ayant exprimé leurs désirs de revenir au Pays des Cèdres, dans le Golfe et en Afrique principalement. L’opération de rapatriement devrait débuter le dimanche 5 avril avec l’évacuation des libanais de Lagos, d’Abidjan, de Riyad et d’Abu Dhabi.

Face au refus des autorités locales de certains pays non précisés à laisser les équipes sanitaires libanaises examiner sur place les personnes évacuées, le Premier Ministre Hassan Diab a indiqué que l’opération pourrait être suspendue si le nombre des personnes contaminées dépasse les 3%.

Il s’agit notamment de:

L’hôpital Universitaire Rafic Hariri où les examens sont gratuits

L’American University Hospital à Beyrouth

L’Hôtel-Dieu de France

Le LAU Medical Center-Rizk Hospital

L’Hôpital Universitaire Saint George

L’Hôpital Al Mazloum

L’Hôpital Haykal

L’Hôpital Universitaire Notre Dame Des Secours

L’Hôpital Serhal

L’Hôpital Bhannes

L’Hôpital Universitaire Libanais d’Al Geitaoui

L’Hôpital du Mont Liban

L’Hôpital Saint George d’Al Hadath

L’Hôpital Ain And Zain

Le Hammoud University Hospital

Au niveau statistique

Selon les informations communiquées ce samedi, 55% des personnes infectées auraient été en contact avec des cas confirmés, 24% suite à des déplacements à l’étranger, 14% toujours sous investigation et 7% de source inconnue.

La tendance est donc à une contamination domestique actuellement rendant la poursuite des mesures de confinement nécessaires. Pour rappel, les autorités libanaises ont, pour l’heure, reporté au 12 avril prochain la fin du confinement au lieu du 29 mars comme initialement prévu. Certains experts estiment que cette fin pourrait être encore reportée à la vue de ces éléments.

Au sujet des cas

21.49% seraient symptomatiques, 70.05% montreraient des symptômes légers et 8.56% seraient critiques.

Concernant les âges des personnes contaminées

1% des cas seraient âgés de moins de 10 ans, en baisse

6.2% de 10 à 19 ans, en légère baisse

24.2% de 20 à 29 ans, en hausse

14.6% de 30 à 39 ans, en baisse

16.2% de 40 à 49 ans, en baisse

15.6% de 50 à 59 ans en baisse

9.8% de 60 à 69 ans, en hausse

8.2% de 70 à 79 ans, en hausse

et 4.2 % de plus de 80 ans en baisse.

54% des cas seraient des hommes et 46% des femmes.

La situation semble sous contrôle à Beyrouth, dans le Kesrouan, à Baabda ou encore à Jbeil avec une augmentation mineure de nombre de cas. D’autres régions semblent également rester stable mais cela en raison de la publication de nouveaux chiffres.

le Metn passe à 114 cas contre 113 cas, hier, en hausse légère

Beyrouth passe à 97 cas contre 94 cas hier

le Kesrouan passe à 67 cas contre 66 cas hier, en hausse légère

le caza de Baabda est toujours à 49 cas

le caza de Jbeil passe à 44 cas contre 41 cas

Zghorta reste inchangé à à 33 cas

Bcharré passe à 21 cas contre 17 cas hier

Batroun reste stable avec 15 cas comme hier

Tripoli reste inchangé à 15 cas

le Akkar reste également inchangé avec 14 cas

Le Chouf contre 13 cas.