Crise des médicaments au Liban : entre pénurie et marché noir, les patients incurables à l’agonie

Le cri d’alarme est lancé par Joe Salloum, président des pharmaciens du Liban sur les ondes de la Voix du Liban: l’accès aux médicaments contre le cancer et les maladies incurables est devenu un parcours du combattant pour les patients, contraints de se tourner vers le marché noir ou de se contenter de contrefaçons dangereuses.

Dans une interview à la Voix de tout le Liban, Salloum dénonce l’inaction des autorités face à cette crise sanitaire qui s’aggrave. La nouvelle vague d’augmentation des prix des médicaments, il y a une semaine, n’est que la conséquence directe de la levée des subventions sur les médicaments fabriqués localement, une décision prise dans le contexte de la crise financière du pays alors que la décision d’augmenter les salaires des fonctionnaires pose de nombreuses questions quant au financement de ces mesures.

Depuis, les patients paient le prix fort: plus de 85% d’entre eux ne reçoivent pas les médicaments subventionnés dont ils ont besoin, et la pénurie de traitements contre le diabète et le cancer s’intensifie, alors que le nombre de personnes atteintes par certains cancers d’origine environnementaux explosent en raison notamment de la pollution causée par les moteurs de quartier.

Le système de subventions actuel est défaillant: les médicaments subventionnés ne parviennent pas aux patients, se retrouvant souvent détournés vers le marché noir. La situation est d’autant plus grave pour les patients atteints de maladies incurables, dont la vie dépend de l’accès à des traitements réguliers. Par ailleurs l’arrêt des subventions jusque là accordées à l’industrie pharmaceutique locale a amené à ce que le prix de nombreux médicaments devienne inaccessible pour la population libanaise elle-même, note Joe Salloum.

Face à l’urgence de la situation, Salloum appelle à un changement radical de la politique pharmaceutique et sanitaire du Liban. Il propose que l’Etat prenne en charge l’achat et la distribution gratuite des médicaments pour les maladies incurables, garantissant ainsi un accès équitable et vital pour les patients.