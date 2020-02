Après Radio One qui ferme définitivement, la LBCI qui crypte son signal et rend ses émissions payantes et qui sera suivi d’ici peu par la MTV Lebanon, le quotidien libanais anglophone The Daily Star a annoncé la suspension – temporaire – de l’impression de son édition papier en raison de la crise économique.

Le journal indique que son site web ainsi que sa présence sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook continueront à être opérationnels.

The Daily Star indique que cette décision a été prise notamment en raison de l’absence de revenus durant le dernier semestre 2019 mais également durant le mois de janvier. Il rappelle également que la presse libanaise est durement affectée par l’émergence de nouveaux médias et de la diminution des revenus publicitaires suite à la crise économique.

Le mois dernier déjà, une grève a été organisée au sein du quotidien, suite aux retards pris dans le règlement des salaires de ses journalistes. Un journaliste avait également été renvoyé pour raisons financières officiellement et plusieurs autres de ses collègues avaient choisi de démissionner. Les dirigeants du Daily Star évoquaient des soucis financiers, comme étant à l’origine de ces décisions.

Pour rappel, le Daily Star figurait parmi les premiers médias de la presse écrite à faire résonner le signal d’alarme concernant la crise économique. Ainsi, début aout, le quotidien avait habillé de noir la Une de son journal imprimé et ses publications en ligne pour protester contre les différentes crises qui menacent de laisser le Liban s’effondrer, chaque page énumérant un problème principal entraînant le pays vers l’abîme, la crise gouvernementale, la réthorique sectaire de plus en plus importante, le retour de la crise des ordures, la pollution qui touche désormais le Liban à des niveaux alarmants, le taux de chômage qui atteignait à l’époque 25% de la population active et évidemment la crise économique dont on pouvait déjà percevoir les prémices.

