Les boulangers libanais ont débuté ce dimanche soir, une grève générale pour protester contre la crise économique qui ravage le Liban. Ils exigent ainsi une hausse des prix du pain.

En octobre 2019 déjà, les boulangers avaient menacé les autorités libanaises d’entreprendre un mouvement de grève général en raison des difficultés d’échanger des livres libanaises contre des dollars nécessaires à l’achat des matières premières.

Ils seraient depuis confrontés aux mêmes difficultés, à savoir, le refus de certaines banques d’échanger des devises américaines au taux officiel de 1507 livres pour un dollar et donc sont obligés à recourir aux services de changeur à des taux de change plus élevés du marché parallèle, à savoir hier à 2 500 LL pour un dollar environ.

Cette grève intervient en dépit de l’adoption par la Banque du Liban (BDL) de la circulaire 530 en novembre 2019 mettant en place un mécanisme spécifique d’échange de devises américaines au taux officiel via l’utilisation des réserves monétaires de la Banque Centrale. Cela est le cas pour les importateur d’essence, de blé et de farine, et de médicaments. Cependant, les syndicats des propriétaires de médicament, de minoteries ou encore des stations essence, accusent les autorités ou encore les banques libanaises de ne pas respecter cette circulaire, provoquant ainsi des pénuries dans leurs secteurs d’activité. Autre motif d’inquiétude, l’épuisement des réserves monétaires de la Banque du Liban fait craindre actuellement, la mise en défaut prochain des institutions publiques.

