Les ambassades des Etats-Unis et de France ont annoncé le déplacement conjoint des ambassadrices Dorothy Shea et Anne Grillo en Arabie saoudite le 8 juillet prochain.

Selon le communiqué publié

“Cette visite fait suite à U.S. Réunion trilatérale du secrétaire d’État Anthony Blinken sur le Liban avec le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian et le ministre saoudien des Affaires étrangères Faisal bin Farhan Al-Saud le 29 juin à Matera, en Italie, en marge de la conférence du G-20”, indique l’ambassade des Etats-Unis dans un communiqué.

Il s’agira selon Dorothy Shea, de discuter de la situation libanaise et de l’importance d’accorder une aide humanitaire au Peuple Libanais, à l’armée libanaise et aux forces de sécurité intérieures face à la crise économique et de développer une “stratégie diplomatique trilatérale axée sur la formation du gouvernement et l’impératif d’entreprendre des réformes urgentes et essentielles dont le Liban a désespérément besoin

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.

Cette publication est également disponible en : English العربية Deutsch Italiano Español Հայերեն