Lundi 9 mai 2022, 32 élèves de huit écoles privées et publiques libanaises ont participé à un concours célébrant la Journée de l’Europe, 2022 marquant l’Année Européenne de la Jeunesse. Le concours, qui couvrait des sujets tels que l’art, la littérature, l’histoire, la géographie et le sport, a eu lieu à l’Amphithéâtre Pierre Abou Khater, à Beyrouth. Cette journée fut une excellente occasion pour les étudiants d’approfondir leurs connaissances sur les institutions et l’évolution de l’Union Européenne, ainsi que sur les 27 États membres qui composent l’Union.

Le concours de la Journée de l’Europe, organisé par la Délégation de l’Union Européenne au Liban, a également contribué à souligner l’importance du Liban en tant que voisin et partenaire de l’Union européenne, avec laquelle il partage des liens culturels et économiques profonds. Le concours s’est déroulé en présence de Ralph Tarraf, ambassadeur de l’Union Européenne au Liban et de Imad Al Achkar, directeur général du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

Dans son discours inaugural, l’ambassadeur Tarraf a souhaité la bienvenue aux étudiants et a exprimé sa joie de célébrer la Journée de l’Europe, en personne, avec la jeunesse Libanaise.

Le concours a débuté avec les étudiants divisés en 4 groupes de 8, chaque groupe répondant à 15 questions à choix multiples, les gagnants de chaque groupe passant au deuxième tour, durant lequel les étudiants devaient appuyer sur un buzzer le plus rapidement pour répondre en premier, avec Syma Jadayel de la International School (Koura) déclaré vainqueur du concours après avoir enregistré le score le plus élevé.

L’événement a pris fin avec la remise des prix et un cocktail.

La Journée de l’Europe est célébrée chaque année le 9 mai pour célébrer la paix et l’unité en Europe. Cette date marque l’historique Déclaration Schuman qui a donné naissance à une forme unique de coopération politique entre les états européens. Cette déclaration est considérée la pierre fondatrice de ce qui compose aujourd’hui l’Union européenne.