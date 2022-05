Les associations “Cri des déposants” et la coalition “Unis” ont déposé une plainte collective au nom de plusieurs plaignants devant le premier juge d’instruction de la Bekaa, Amani Salameh. Celui-ci devrait débuter ses investigations le 23 mai prochain, indique le communiqué des 2 associations.

Sont visées la Banque du Liban, le gouverneur de la Banque du Liban Riad Salamé, le conseil central de la Banque centrale et également un certain nombre de banques privées pour des opérations d’ingénieries financières illégales, dissimulation des pertes de la Banque du Liban, mise en place d’un schéma de fraude de type Ponzi, mauvaise gestion de la livre libanaise et manipulation des taux de change, mauvaise gestion du secteur financier, mise en oeuvre de prêts aux institutions publiques, recours aux réserves obligatoires sans garantir la sécurité de la monnaie locale et détournement et gaspillage des fonds de la Banque du Liban au dépend du trésor public.

Sont également visées par cette plainte plusieurs succursales de banques et leurs dirigeants dont:

la Banque Fransabank – Succursale de Zahlé et le Président du Conseil d’administration de Fransabank et ancien ministre Adnan Kassar

la Banque de Beyrouth et des Pays Arabes – Succursale Al-Farzel et le Président du Conseil d’administration de Banque de Beyrouth et Pays Arabes Ghassan Assaf

Le Credit Libanais Bank – succursale Chtaura et le Président du Conseil d’Administration de la Banque Libanaise de Crédit Tarek Khalifa

La Banque Libano-Française – Succursale de Chtoura et le Président du Conseil d’Administration de la Banque Libano-Française Walid Raphael

la Banque Byblos – Succursale de Chtoura et le Président du Conseil d’Administration de Byblos Bank Simon Bassil

la Bank Audi – succursale de Chtaura et le Président du Conseil d’administration de la Banque Audi Samir Hanna

la Bank Med Bank – succursale de Chtaura et la Présidente du Conseil d’administration de Bank Med et ancienne ministre de l’intérieur Raya Al-Hassan

Le Gouverneur de la Banque centrale , Riad Salamé et les Membres actuels et anciens du Conseil central de la Banque du Liban et les adjoints du gouverneur : Wassim Mansouri, Bashir Yaqzan, Salim Chahine, Alexander Maradian, Muhammad Baasiri, Harution Samunlian, Abdel Nasser Al-Saidi, Fahim Moaddad, Marwan Nsouli , Ahmed Jashi, Majid Joumblatt, Alan Balian, Alia Abbas (ancien directeur général du ministère de l’Économie et du Commerce), Fouad Fleifel (ancien directeur général du ministère de l’Économie et du Commerce), Alain Bifani (ancien directeur général du ministère de Finances), Fadi Makki (Ancien Directeur Général du Ministère de l’Economie et du Commerce), Mohamed Abu Haidar (Directeur Général du Ministère de l’Economie et du Commerce). ), Georges Al-Maarawi (Directeur Général du Ministère des Finances), Raed Sharaf Al-Din, Saad Al-Andari, le commissaire du gouvernement à la Banque du Liban, Christelle Wakim, “et tous ceux qui apparaissent dans l’enquête en tant qu’acteur, partenaire, ingérence ou instigateur”.