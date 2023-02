Deux enfants, une jeune fille de 12 ans, Fatima al Atrash et son frère Ali, quant à lui âgé de 10 ans sont décédés suite à l’explosion d’un objet non identifié dans le quartier de Wadi Hamid de la localité d’Aarsal à proximité de la frontière syrienne.

Cet objet explosif aurait été laissé probablement sur place lors de l’occupation de la ville par les organisations terroristes Al Nosra et Daech en 2014.

Pour rappel, les organisations terroristes Al Nosra et Daesh avaient notamment coopéré dans la prise de la localité d’Aarsal en août 2014 suite à des combats contre l’Armée Libanaise et les Forces de Sécurités. Ils avaient alors pris en otage plus de 30 membres des forces de l’ordre.

Alors que Al Nosra, qui s’était rebaptisé Fatal al Cham avait depuis libéré les militaires libanais en sa possession, on était sans nouvelle de 9 militaires aux mains de Daesh, jusqu’à la fin de l’offensive militaire libanaise intitulée Farj al Jouroud qui visait à mettre fin à l’occupation de zones tenues par cette dernière.