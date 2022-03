Les dépouilles d’une mère B.A. et de ses trois filles M.S. âgée de 16 ans, R. S. âgée de 22 ans et T. S. âgée de 20 ans, disparues depuis le début du mois ont été retrouvés entre les localités d’Ansar et de Zararia au Sud du Liban. Pour rappel, le mari de la mère, Z. Safawi, divorcé, avait de lui-même signalé la disparition de son ex-épouse et de ses filles.

Les forces de sécurité intérieures, accompagnées d’un suspects, désigné comme étant H.G. Fayyad et âgé de 36 ans ont ainsi retrouvé les corps.