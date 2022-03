Le procureur militaire, le juge Fadi Akiki a porté plainte, le 22 mars dernier, contre le dirigeant des Forces Libanaises, Samir Geagea, pour assassinat, tentative de meurtre et incitation à la haine confessionelle et déféré le dossier devant le premier juge d’instruction militaire Fadi Sawan.

Il avait précédemment mis en accusation 68 personnes, dont 18 détenus, dont la plupart ont été libérés par le juge dinstruction.

Cette plainte aurait surpris Samir Geagea qui estime le dossier politisé par le Hezbollah et le CPL dans l’optique des prochaines élections législatives.

Pour rappel, une manifestation du duo chiite suite à la décision de la première chambre de la cour de cassation de refuser le recours des anciens ministres à l’encontre du juge Tarek Bitar, en charge de l’enquête concernant l’exploqion du port de Beyrouth avait dégénéré en octobre 2021.

Cette fusillade a fait 7 morts et plus de 32 blessés selon le dernier bilan disponible. Le mouvement Amal et le Hezbollah avaient alors publié un communiqué accusant directement les Forces Libanaises d’être à l’origine de la fusillade.

Les services de renseignement de l’Armée Libanaise avaient alors envisagé de convoquer le dirigeant de ce parti, Samir Geagea, en tant que témoin après avoir inculpé son responsable de la sécurité.

Cependant, celui-ci avait refusé de comparaitre devant le juge avant que l’affaire ne soit enterrée.