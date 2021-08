Le juge du tribunal militaire Fadi Akiki a mis en examen George Ibrahim, Ali Sobhi Faraj et Jerji Elias Ibrahim, estimant que ces derniers sont à l’origine du drame de Tlal, au Nord du Liban. Pour rappel ce drame aurait fait plus de 38 morts et plus de 70 blessés selon un bilan toujours provisoire, dont plusieurs membres de l’armée libanaise. ,

Pour l’heure, 2 semaines après le drame, les versions qui circulent restent confuses, certaines sources accusant le fils du propriétaire des lieux d’avoir tiré sur la citerne qui contenait un important stock de carburants destinés à l’origine à alimenter les trafics de contrebande vers la Syrie et les militaires provoquant l’explosion et d’autres témoins indiquant que ce dernier aurait jeté une cigarette dans la citerne.

