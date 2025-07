Économie fantôme : comment l’informel gouverne désormais le Liban

- Advertisement -

Un phénomène ancien devenu dominant

Depuis des années, l’économie informelle au Liban ne cesse de s’étendre, mais elle a franchi un seuil critique à la faveur de la crise. Des experts financiers estiment qu’elle représente désormais plus de 60 % de l’activité économique nationale. Ce basculement profond, amorcé depuis 2019, s’est accéléré avec l’effondrement du système bancaire, la dépréciation de la monnaie nationale, et la perte de confiance généralisée dans les institutions de l’État.

L’économie informelle regroupe des secteurs aussi variés que le commerce de détail non enregistré, le transport illégal, l’artisanat hors système, les activités agricoles non déclarées ou encore les services à domicile sans couverture sociale. Elle inclut également des réseaux de distribution d’essence, de médicaments et de dollars en dehors des circuits officiels.

Les racines de l’explosion informelle

Plusieurs facteurs ont contribué à ce basculement. Le premier est l’effondrement du pouvoir d’achat. À mesure que la livre libanaise perdait de sa valeur et que les salaires en monnaie locale devenaient insuffisants, de nombreux travailleurs se sont tournés vers des formes d’emploi parallèle, payés en espèces ou en dollars, sans déclaration ni cotisations sociales.

Le deuxième facteur est la paralysie de l’administration. Les institutions publiques, affaiblies par le manque de moyens et la fuite des compétences, ne sont plus en mesure de réguler l’économie. Les inspections fiscales, les contrôles de l’URSSAF locale, et les mécanismes de régularisation sont devenus quasiment inexistants. Dans ce vide, l’informel prospère, au point de devenir la norme dans plusieurs secteurs.

Enfin, la crise bancaire a contraint de nombreux employeurs à retirer leurs activités du cadre légal. Le blocage des comptes, les restrictions sur les transferts et la volatilité monétaire ont fait fuir les entreprises du système formel, perçu comme un piège à liquidités.

Des pertes fiscales colossales

L’impact de l’économie informelle sur les finances publiques est considérable. Selon des économistes, l’État perdrait chaque année plusieurs milliards de dollars de recettes fiscales potentielles, faute de déclarations, de contrôles et de facturations légales. L’impôt sur le revenu, la TVA, les cotisations sociales et les taxes sur les entreprises sont contournés par une majorité d’acteurs économiques.

Cette situation empêche le redéploiement de l’État vers ses fonctions régaliennes : sécurité, santé, éducation et justice. Elle aggrave aussi les inégalités, car seules les entreprises formelles et les salariés déclarés contribuent encore, alors qu’ils sont minoritaires. Une fracture fiscale s’installe, créant un sentiment d’injustice et une spirale de désincitation à la régularisation.

Une concurrence déloyale pour les entreprises formelles

Les rares entreprises restées dans le circuit légal dénoncent une situation intenable. Elles doivent faire face à une concurrence sauvage de structures informelles qui n’ont ni charges, ni impôts, ni obligations réglementaires. Ce déséquilibre fausse les prix, détruit les marges et pousse de nombreuses PME à la fermeture ou à la clandestinité.

Dans les secteurs du transport, du commerce, de la construction ou de la restauration, cette informalisation a des effets en cascade : précarisation de l’emploi, baisse de la qualité, contournement des normes sanitaires ou environnementales. Le tissu économique perd en structure, en fiabilité et en projection à long terme.

Les mécanismes d’auto-organisation informels

Face au vide de l’État, des formes d’auto-organisation apparaissent dans l’économie informelle. Des collectifs, des syndicats non déclarés, ou des réseaux communautaires régulent certains aspects des activités : attribution de marchés, résolution de conflits, fixation de prix de référence. Ces mécanismes fonctionnent sur la base de relations de confiance, de réputation, voire d’allégeance clanique ou partisane.

Cette dynamique crée une forme de double État économique : d’un côté, l’administration officielle, en déclin, et de l’autre, un écosystème parallèle, souple, adaptatif, mais opaque et peu contrôlable. Pour certains analystes, cette configuration renforce le clientélisme, les économies de rente et les mécanismes d’exclusion sociale.

L’État impuissant ou complice ?

Les institutions libanaises apparaissent largement dépassées par cette dynamique. Faute de moyens humains et techniques, l’État ne parvient plus à cartographier ni à encadrer l’économie réelle. Certaines administrations fiscales admettent ne plus avoir de visibilité sur les revenus générés dans des pans entiers du territoire.

Dans certains cas, des complicités actives existent entre agents publics et opérateurs informels. Des arrangements officieux permettent de contourner les règles en échange de commissions. Cette collusion affaiblit encore davantage la légitimité de l’État et alimente la perception d’un système dual, où seuls les faibles paient, tandis que les puissants échappent à toute obligation.

Un frein aux réformes économiques

L’expansion de l’informel constitue un obstacle majeur aux réformes économiques attendues par les bailleurs internationaux. Elle empêche la constitution d’un socle fiscal stable, rend difficile toute planification budgétaire et dissuade l’investissement. Plusieurs missions du FMI ont alerté sur ce point, soulignant l’urgence de réintégrer progressivement ces activités dans le périmètre légal.

Pour ce faire, des incitations fiscales, des simplifications administratives, et des mécanismes de régularisation volontaires pourraient être mis en place. Mais ces mesures supposent une volonté politique ferme, aujourd’hui absente, et une capacité d’exécution dont l’administration ne dispose plus.

Une question sociale explosive

Au-delà des chiffres, l’économie informelle traduit un basculement social profond. Elle concerne désormais la majorité des actifs, y compris des diplômés, des anciens salariés du public, et des micro-entrepreneurs qui ne trouvent plus de cadre légal viable. Elle devient une réponse pragmatique à la désintégration de l’État, mais au prix d’une précarisation généralisée.

Cette informalisation rend également plus difficile toute politique de redistribution. Les dispositifs sociaux fondés sur les cotisations s’effondrent, les retraites disparaissent, et les assurances santé deviennent inaccessibles. Le lien social s’effrite, remplacé par des systèmes de survie communautaires ou familiaux.