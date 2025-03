- Advertisement -

Le 28 février 2025 restera dans les annales comme une journée où la diplomatie internationale a vacillé sous le poids d’une altercation spectaculaire à la Maison Blanche. Volodymyr Zelensky, président ukrainien en quête désespérée de soutien face à une Russie toujours menaçante, s’est retrouvé au cœur d’un pugilat verbal avec le vice-président américain J.D. Vance et le président Donald Trump. Cet incident, loin d’être une simple querelle passagère, révèle des fractures profondes dans les relations transatlantiques et soulève des questions troublantes sur la montée d’un extrémisme idéologique porté par Vance, un homme qui semble s’émanciper de plus en plus de l’ombre de Trump pour tracer sa propre voie, dangereusement proche des franges radicales.

L’altercation Vance-Zelensky : une entrée en matière brutale

Tout a commencé dans le Bureau Ovale, où Zelensky était venu plaider la cause de son pays après trois années d’une guerre épuisante contre la Russie. Face à lui, J.D. Vance, le vice-président américain, a ouvert les hostilités avec une agressivité qui a pris de court les observateurs. Selon des témoignages relayés récemment, Vance a reproché à Zelensky de « manquer de respect » aux Américains, l’accusant implicitement de ne pas reconnaître la supposée retenue des États-Unis dans leur gestion du conflit ukrainien. « Je parle au nom de la diplomatie qui a empêché votre pays d’être détruit. Maintenant, vous manquez de personnel, messieurs », aurait-il lancé, d’après des comptes rendus circulant en ligne. La réplique de Zelensky ne s’est pas fait attendre : « Vous n’êtes jamais allé en Ukraine », une pique cinglante visant à souligner l’absence de légitimité personnelle de Vance sur le sujet.

Ce premier échange, tendu et chargé de sous-entendus, a posé les bases d’une confrontation où les enjeux dépassaient largement les mots prononcés. Vance, en s’arrogeant le rôle de porte-parole d’une diplomatie américaine prétendument salvatrice, semblait vouloir imposer une vision transactionnelle : l’Ukraine doit plier ou se taire. Zelensky, de son côté, incarnait la résistance d’un leader acculé, refusant de céder aux pressions d’un allié devenu menaçant. Cette altercation n’était que l’échauffement d’un drame plus vaste qui allait se jouer avec l’entrée en scène de Trump.

Trump-Zelensky : le clash d’un président imprévisible

Donald Trump, fidèle à son style théâtral, a rapidement pris le relais pour transformer l’échange en un véritable spectacle de confrontation. Devant les caméras, il a exigé de Zelensky qu’il se montre « reconnaissant » pour le soutien américain, haussant le ton dans une mise en scène qui évoquait davantage un règlement de comptes personnel qu’une négociation diplomatique. « Vous n’avez pas les cartes en main », a-t-il assené, avant de lancer une menace à peine voilée : « Concluez un accord [avec la Russie] ou nous vous laissons tomber. » Trump a jugé « très difficile » de négocier avec Zelensky, qu’il accusait de s’être mis « en très mauvaise posture » en refusant un simple cessez-le-feu, selon des déclarations rapportées récemment.

La tension a atteint son paroxysme lorsque Zelensky a réclamé des garanties de sécurité et rejeté toute idée de compromis précipité avec Vladimir Poutine, qualifié de « tueur ». Trump, visiblement irrité, a coupé court aux discussions, et l’accord prévu sur les minerais ukrainiens – un enjeu stratégique pour Washington – n’a pas été signé. Les Ukrainiens, prêts à poursuivre les pourparlers, ont été priés de quitter les lieux, dans une humiliation publique rare pour un chef d’État en visite officielle. Cet épisode a marqué un tournant : les États-Unis de Trump ne se contentent plus de négocier, ils dictent leurs conditions avec une brutalité qui rappelle les méthodes des gangsters plutôt que celles des diplomates.

Similarités troublantes : une diplomatie de la force brute

Les deux altercations – Vance contre Zelensky, puis Trump contre Zelensky – présentent des similarités frappantes qui trahissent une approche cohérente, sinon concertée, de l’administration américaine. D’abord, l’usage de l’intimidation comme outil principal : Vance et Trump ont tous deux cherché à rabaisser Zelensky, le présentant comme un ingrat ou un faible, incapable de saisir la « chance » que les États-Unis lui offraient. Ensuite, une vision transactionnelle du monde, où le soutien militaire ou économique doit être payé en concessions immédiates, qu’il s’agisse de ressources minières ou d’un abandon territorial face à la Russie. Enfin, une mise en scène publique de la domination, avec des caméras convoquées pour amplifier l’effet d’humiliation.

Ces similitudes ne sont pas anodines. Elles reflètent une rupture avec les normes diplomatiques traditionnelles, où la retenue et le compromis primaient, même dans les désaccords. Ici, Vance et Trump ont opté pour une stratégie de la force brute, cherchant à briser la volonté de Zelensky plutôt qu’à le convaincre. Cette approche rappelle les tactiques d’autocrates comme Poutine, une ironie troublante alors que Trump se rapproche ostensiblement de Moscou, comme en témoignent ses récentes conversations avec le président russe.

Munich : Vance et les échos de l’extrémisme

Pour comprendre pleinement le rôle de Vance dans cette escalade, il faut remonter deux semaines plus tôt, à la Conférence sur la sécurité de Munich, un événement qui a révélé une facette encore plus inquiétante de sa posture idéologique. Le 14 février 2025, Vance y a prononcé un discours qui a choqué les Européens. Loin de se concentrer sur l’Ukraine, comme on pouvait s’y attendre, il a attaqué les démocraties européennes, accusées de restreindre la liberté d’expression et de craindre leurs propres citoyens. « La menace qui m’inquiète le plus concernant l’Europe n’est pas la Russie, ni la Chine, ce n’est pas un acteur extérieur. Ce qui m’inquiète est la menace de l’intérieur », a-t-il déclaré, selon des comptes rendus récents.

Plus troublant encore, Vance a dénoncé le « pare-feu » érigé par les partis modérés allemands contre l’AfD, le parti d’extrême droite, qu’il a implicitement soutenu en rencontrant sa dirigeante, Alice Weidel, en marge du forum. Munich, ville où Adolf Hitler lança son putsch raté de la Brasserie en 1923, résonne d’une symbolique sinistre dans ce contexte. Que Vance choisisse ce lieu pour promouvoir des idées flirtant avec l’extrémisme, tout en minimisant les menaces russe et chinoise, soulève des questions graves sur ses intentions. Ses propos font écho à une rhétorique populiste qui oppose le « peuple » aux élites élues, une ligne étrangement proche de celle des partis nationalistes qu’il semble courtiser.

Vance, l’étoile montante de l’extrémisme ?

Ce qui frappe dans ces événements, c’est la place croissante que prend J.D. Vance dans cette dynamique. À la Maison Blanche, il a été le catalyseur de l’altercation avec Zelensky, lançant les hostilités avant que Trump ne les amplifie. À Munich, il s’est posé en idéologue, défiant les Européens sur leurs propres valeurs démocratiques tout en tissant des liens avec l’extrême droite. Contrairement à Trump, souvent perçu comme un pragmatique obsédé par les « deals » plutôt que par la guerre idéologique, Vance semble animé par une vision plus radicale, où la souveraineté nationale et la défiance envers les institutions supranationales prennent une teinte autoritaire.

Pourquoi Trump, qui se présente comme un homme d’affaires évitant les conflits inutiles, ne freine-t-il pas ces élans extrémistes ? Une hypothèse est qu’il y trouve un avantage tactique : Vance joue le rôle du « méchant », permettant à Trump de conserver une marge de manœuvre diplomatique tout en testant les limites de ses alliés. Une autre possibilité, plus inquiétante, est que Trump, fasciné par les autocrates comme Poutine, approuve tacitement cette dérive. Après tout, ses récentes attaques contre Zelensky – le qualifiant de « dictateur » sur les réseaux sociaux le 19 février – s’alignent sur la rhétorique de Vance, qui condamne les leaders élus comme des obstacles au « peuple ».

Une menace pour l’ordre international

Cet incident diplomatique n’est pas un simple accroc. Il signale une transformation profonde des États-Unis sous Trump et Vance : un pays qui abandonne son rôle de garant de la démocratie pour endosser celui d’un acteur imprévisible, prêt à sacrifier ses alliés au nom d’intérêts immédiats ou d’une idéologie populiste. Pour l’Ukraine, c’est une question de survie : sans le soutien américain, Zelensky a lui-même admis à Munich que son pays aurait « peu de chance de survivre ». Pour l’Europe, c’est un réveil brutal : Vance, en soutenant l’extrême droite à Munich et en défiant les gouvernements élus, menace l’unité du continent au moment où il doit faire face à la Russie seul.

Et si l’on revient au « coup de Munich », une hypothèse glaçante émerge : Vance ne serait-il pas le nouveau chancelier promis par un Trump en Hindenburg des temps modernes ? Comme Paul von Hindenburg nomma Adolf Hitler en 1933, croyant pouvoir le contrôler, Trump pourrait-il involontairement – ou sciemment – ouvrir la voie à un Vance dont les ambitions extrémistes dépassent les siennes ? L’histoire est cruelle : l’Allemagne nazie, avant de se retourner contre l’URSS, fut d’abord son alliée via le pacte germano-soviétique de 1939. Aujourd’hui, une convergence entre les États-Unis et la Russie face aux démocraties occidentales – Ukraine et Europe en tête – semble se dessiner, avec Vance comme artisan d’une rhétorique qui rejette les élites au profit d’un populisme autoritaire.

La situation de ce XXIe siècle se rapproche de plus en plus de celle des années 1920 ou 1930, malheureusement. Les parallèles sont saisissants : montée des nationalismes, alliances contre-nature entre puissances autoritaires, et une diplomatie qui cède à la loi du plus fort. Munich, hier théâtre d’un putsch, devient aujourd’hui le symbole d’une menace renaissante. Sur le plan interne aux États-Unis mêmes, cette dérive prend des formes tout aussi inquiétantes. La fin des politiques de diversité, imposée récemment avec des menaces de retrait de fonds fédéraux aux écoles qui ne s’y conforment pas, marque un rejet brutal de l’inclusion, un pilier historique de l’identité américaine. À cela s’ajoute une chasse à l’étranger, avec des propositions de restrictions migratoires draconiennes et une rhétorique qui assimile les non-Américains à des menaces. Ces éléments, combinés à une montée de l’extrémisme populiste, suggèrent que les États-Unis trahissent aujourd’hui leurs valeurs fondatrices – liberté, égalité, pluralisme – au profit d’une idéologie qui glorifie la division et la domination. Pourrons-nous en tirer des leçons ? L’histoire nous a déjà montré les conséquences d’une telle trajectoire. Reste à savoir si les démocraties, affaiblies mais non vaincues, sauront cette fois-ci conjurer le spectre d’un passé qu’elles croyaient révolu.

Note sur les similarités et le rôle de Vance

Les altercations Vance-Zelensky et Trump-Zelensky partagent une logique de domination et une rhétorique de la menace, visant à soumettre plutôt qu’à dialoguer. À Munich, Vance a appliqué cette même logique aux Européens, les accusant de trahir leurs propres valeurs tout en soutenant des partis extrémistes comme l’AfD. Dans les deux cas, il oppose une vision populiste à des dirigeants élus, qu’il considère comme illégitimes ou faibles. Son rôle grandissant, non freiné par Trump, suggère une radicalisation croissante de l’administration, où l’extrémisme idéologique prend le pas sur le pragmatisme transactionnel. Munich, symbole historique, amplifie cette menace : Vance y joue avec le feu d’une histoire que l’Europe ne veut pas revivre.