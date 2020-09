Moins d'une minute de lecture

En déplacement au Liban, à l’occasion du centenaire de la proclamation de l’État du Grand Liban, le 1er septembre 1920 par le général Henri Eugène Gouraud depuis le perron du palais des Pins à Beyrouth, le président de la république française Emmanuel Macron a planté ce matin un cèdre dans la réserve de Jaj.

Un spectacle aérien a été parallèlement organisé par la Patrouille de France qui a peint les couleurs du Liban dans le ciel.

Emmanuel Macron s’est ensuite rendu sur le pont du PHA Le Tonnerre amarré dans le port de Beyrouth, dévasté par l’explosion du 4 août 2020. Il a ainsi fait le point sur l’opération que mène actuellement la France en vue de réhabiliter le plus rapidement possible les installations portuaires essentielles pour le Pays des Cèdres. Parallèlement, Paris a également envoyé des enquêteurs prêter main-forte aux autorités judiciaires locales afin de déterminer les causes de l’explosion qui a ravagé une grande partie de la capitale libanaise.