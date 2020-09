2 minutes à lire

S’exprimant sur les ondes de Sky News Arabia, le gouverneur de la Banque du Liban a réitéré son appel au retour des fonds qui ont été transférés hors du Liban en 2019, estimant par ailleurs qu’il est illogique pour les propriétaires de banques de ne pas placer leurs investissements dans leurs propres établissements.

Pour rappel, les banques privées font face à d’importantes pertes financières avec une nécessité de les recapitaliser pour une somme totale de 63 milliards de dollars. Selon une étude publiée dernièrement, les banques dites du groupe alpha nécessiteraient entre 11. 9 milliards de dollars à 3 milliards de dollars de recapitalisation chacune, et cela afin d’éviter toute liquidation voire même une faillite. Cette recapitalisation est d’autant plus nécessaire qu’il s’agit de conserver les dépôts de la clientèle.

Riad Salamé a ainsi estimé que 30% des sommes qui ont quitté les banques libanaises doivent revenir au Liban “et que cela n’est pas théorique”, même si beaucoup d’experts notent qu’aucune obligation pour l’heure n’oblige au rapatriement de ces derniers.

Abordant la question des réserves monétaires, le gouverneur de la Banque Centrale a confirmé qu’elles atteindraient la somme de 19.5 milliards de dollars, ce à quoi s’ajoutent les réserves d’or de l’établissement public.

c’est propos du gouverneur de la banque centrale interviennent alors que l’établissement a publié de nouvelles circulaire la semaine dernière, imposant un nouveau délai, jusqu’au 31 décembre 2020 pour que les établissements bancaires puisse être capitaliser à hauteur de 20 % de leurs fonds propres. Autre nouveauté, cette recapitalisation pourra se faire par transfert de biens immobiliers et non seulement de monnaie sonnantes et trébuchante, ce qui étonne les spécialistes de la question, soulignant avant tout un besoin de liquidités pour ces établissements.

Pour rappel, on estime à plusieurs milliards de dollars les sommes qui ont été transférées à l’étranger alors que les établissements bancaires étaient fermés dès le 17 octobre 2019 quand ont débuté les manifestations de l’époque puis qu’un contrôler capitaux a été unilatéralement mis en place par l’association des banques du Liban. Cependant, même si le fonds monétaire international demande l’instauration d’un contrôle des capitaux formelles notamment dans un cadre législatif, pour l’heure, le transfert des fonds ne reste soumis à aucun dispositif particulier.

Une estimation de 2 milliards de dollars de fonds transférés rien que vers la Suisse

Pour rappel, le procureur général de la République, le juge Ghassan Oueidat, avait officiellement demandé dès le 30 décembre 2019 aux autorités suisses et à leurs homologues libanais, des informations concernant le transferts de fonds vers le pays helvète. À l’époque, on estimait à plus de 11 milliards de dollars les fonds transférés à l’étranger après l’instauration d’un moratoire sur les virements vers l’étranger par l’association des banques du Liban (ABL) depuis octobre dernier avec la fermeture des établissements financiers locaux suite aux manifestations du 17 octobre puis l’instauration d’un contrôle des capitaux dès novembre.

Depuis les autorités monétaires ont estimé les sommes illégalement transférées à 5 milliards de dollars

Toujours à l’époque, certaines sources évoquent la somme de 2 milliards de dollars, d’autres celle de 11 milliards de dollars qui auraient ainsi été virés sur des comptes en Suisse. Cet argent appartiendrait à des hommes politiques et des hommes d’affaires libanais qui tenteraient ainsi de faire face à une possible décotes de leurs comptes au Liban ou encore au risque de voir certaines banques faire faillite.