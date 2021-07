The Lebanese Army announces the arrest of 72 people as part of the dismantling of a human trafficking network probably bound for Cyprus.

A Lebanese Army patrol was able to intercept a boat on Tabarja beach off the Bay of Jounieh and arrested 40 Lebanese nationals, 32 Syrian nationals and 1 Turkish national.

These individuals were all brought before the competent judicial authorities.

