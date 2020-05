Des manifestants ont bloqué plusieurs routes à Beyrouth et dans le Nord du Liban.

Au niveau de la capitale, la route de l’aéroport a été bloquée au niveau de la Cité Sportive. De même dans le nord Liban, la circulation a été coupée place Al Nour à Tripoli.

Les manifestants entendent protester contre l’augmentation des prix de produits alimentaires et la corruption de fonctionnaires. Ils exigent du gouvernement de récupérer les fonds détourner, de contrôle la parité entre livre libanaise et dollar et de surveiller les prix.

