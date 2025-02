FocusLiban: Peut-on relancer le système de protection sociale sans réforme fiscale ?

- Advertisement -

Le Liban fait face à une crise sociale d’une ampleur inédite, exacerbée par l’effondrement économique et financier qui a frappé le pays depuis 2019. La protection sociale, autrefois un pilier fragile mais fonctionnel, est désormais au bord de l’implosion. Les retraites ne sont plus suffisantes pour assurer la subsistance des personnes âgées, les aides aux familles en difficulté sont quasi inexistantes, et le secteur de la santé peine à répondre aux besoins croissants de la population.

Face à cette situation, le débat sur la nécessité d’une réforme fiscale s’intensifie. Certains experts estiment qu’il est impossible de relancer la protection sociale sans une redistribution plus équitable des richesses et une taxation adaptée. Pourtant, l’État, englué dans une crise budgétaire chronique, peine à mettre en place un modèle durable de financement des prestations sociales.

Un système social exsangue et incapable de remplir son rôle

Lire la suite