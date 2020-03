“.. quatre formes d’immaturité, … les plus caractéristiques : L’immaturité liée à des contraintes de situation déstructurantes ou assujetissantes.. L’immaturité associée à la complexité croissante de notre société de communication.. L’immaturité produite par l’effacement des repères… L’immaturité liée à une incapacité à anticiper et à un repli sur le moment présent, un présent tyrannique, celui de l’urgence, de l’immédiat, de l’instantané, des délais, toutes formes qui empêchent la maturation d’une action durable.”



Jean-Baptiste Noé, 2012 Extrait de” La maturité, ou comment assurer la croissance de la personne”.

Comment se prémunir d’un contexte contagieux à un point géographique du Moyen Orient ? Là où presque rien n’a été prévu pour éviter des crises et trouver des solutions.Le premier ministre Hassane Diab annonce solennellement au peuple libanais que “l’Etat n’est plus en mesure de protéger les Libanais” alors que la majeure partie de la population a déjà tourné sa page avec des demandes précises et dûment légitimes !Le libanais se défend par tous les moyens démocratiques afin de préserver ses droits mais aussi sa cohérence citoyenne, sa santé physique et sa lucidité mentale. La solidarité se distingue par des gestes magnanimes et de courageuses initiatives. Il s’agit surtout de maintenir dans la mesure du possible le support humanitaire à de multiples niveaux et de sauver les espaces, les fleuves et les terres des pollutions multiples !

À cause de violentes restrictions économiques le troc entre les gens est devenu l’ultime recours pour assurer des besoins indispensables. D’une part, la course aux produits de terroirs et aux services réciproques et d’autre part la culture de la cogitation à distance qui prévaut chez tant de “décideurs” politiques”, “soucieux du citoyen”. En regardant en arrière on peut reconstituer le parcours historique d’une problématique capitale d’ordre nationale. C’est l’habitude aux dépendances. Elle est composée des formes contagieuses de réassurance qui signifient de recourir au dernier mot de nos ancêtres pour trancher la solution.

Néanmoins, des décennies durant, l’alternative de ne pas assumer une difficulté, un avis contraire ou un conflit relationnel a été convenue comme un fait ordinaire. Que de pères et de mères défendent jusqu’à ce jour une éducation issue de leurs grands parents ! Elle consiste à ménager leur enfant jusqu’à le démunir d’une expérience indispensable.

Celle de faire face à ses propres responsabilités à chaque étape de son évolution. La correspondance parentale n’est pas censé devenir une norme de la dépendance à autrui.

Cependant, la chose la plus étrange est quand le libanais persiste à croire qu’il se doit de rester sous diverses tutelles pour résoudre ses obligations.Cette forme d’immaturité du parcours émotionnel est entre autre le produit d’un système de rôles accomplis, de familles arbitraires, de politiques cloîtrées et de structures étatiques minées par le report, la négligence, la logique combinatoire et la corruption partagée. Cette contagion a muté en une norme de pouvoirs aux rapports volontairement confus, non assumés et non associés au partenariat délibéré et conséquent de tout citoyen .

En attendant un meilleur état de consciences et de meilleurs jours, en ce temps de carême chers concitoyens,

“N’ayez pas peur ! Ouvrez, ouvrez toutes grandes les portes au Christ. À sa puissance salvatrice, ouvrez les frontières des États, des systèmes politiques et économiques, les immenses domaines de la culture, de la civilisation et du développement. N’ayez pas peur ! Le Christ sait ce qu’il y a dans l’homme ! Et lui seul le sait !”



Extrait de la messe inaugurale du pontificat de Jean Paul II, 1978.