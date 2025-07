Frappes aériennes sur Wadi Faara : un bilan humain lourd avec 12 morts

- Advertisement -

Mardi 15 juillet 2025, des avions de combat israéliens ont lancé plusieurs frappes aériennes sur la région de Wadi Faara, dans la Békaa nord, selon les informations relayées par la National News Agency. Parmi les cibles touchées figure un camp de réfugiés syriens. Le bilan est particulièrement lourd : douze personnes ont été tuées, dont sept ressortissants syriens, et huit autres ont été blessées.

Une source sécuritaire libanaise citée par Al-Jazeera a précisé que le secteur avait été visé par trois frappes distinctes. L’une d’elles aurait ciblé un engin de terrassement, sans que le lien avec une activité militaire soit immédiatement confirmé. Selon Reuters, parmi les victimes figurent également cinq combattants du Hezbollah.

Ce bombardement intervient dans un climat de tensions persistantes entre Israël et le Hezbollah, malgré le cessez-le-feu instauré en novembre 2024. Le raid sur Wadi Faara soulève plusieurs interrogations sur le respect des engagements bilatéraux, et sur la nature des cibles identifiées. La présence d’un camp de civils parmi les zones frappées ajoute une dimension humanitaire sensible au conflit.

Multiplication des frappes : 15 attaques revendiquées par l’armée israélienne

Selon des sources militaires israéliennes, les frappes du 15 juillet font partie d’un ensemble de quinze opérations distinctes menées dans la région de la Békaa. Le porte-parole de l’armée a confirmé dans un communiqué : « Des avions de chasse de l’armée de l’air israélienne ont mené plusieurs frappes contre des cibles terroristes du Hezbollah dans la région de la Békaa, au Liban. »

Le communiqué ajoute que ces frappes visaient « des installations militaires utilisées pour entraîner et préparer des terroristes à mener des attaques contre des soldats et contre l’État d’Israël. » L’armée précise que la force Radwan du Hezbollah, une unité d’élite, était directement visée. Cette force avait déjà été touchée en septembre 2024 lors d’une série d’attaques israéliennes dans la banlieue sud de Beyrouth et dans le sud du Liban.

Malgré le cessez-le-feu signé en novembre 2024, Israël accuse le Hezbollah de reconstruire ses capacités offensives, notamment dans l’est du Liban. L’armée israélienne considère que les activités militaires observées dans ces zones représentent une « violation flagrante des accords » conclus, et qu’elles justifient des frappes préventives.

Le camp de Wadi Faara : présence civile et objectifs contestés

La frappe qui a visé un camp de réfugiés syriens dans la zone de Wadi Faara a particulièrement choqué, tant au Liban qu’à l’étranger. La présence de civils, dont des enfants, parmi les victimes, relance les interrogations sur la précision des cibles et sur les critères utilisés par l’armée israélienne pour désigner des objectifs militaires.

Des analystes sécuritaires cités par plusieurs médias indiquent que cette zone, difficile d’accès, est parfois utilisée par des groupes armés pour se dissimuler ou pour stocker du matériel. Toutefois, aucune confirmation indépendante n’a été apportée concernant une activité militaire dans le camp frappé.

Le fait que les frappes aient été menées sans avertissement préalable dans une zone comprenant des populations déplacées renforce la perception d’une escalade non maîtrisée. Les observateurs internationaux s’interrogent sur les marges de manœuvre laissées aux mécanismes de surveillance et sur le rôle des forces onusiennes, absentes de cette zone spécifique.

Les déclarations israéliennes : message politique et pression stratégique

Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a confirmé que les frappes de mardi visaient à transmettre « un message clair » au Hezbollah et au gouvernement libanais. Il a déclaré : « Nous frapperons chaque terroriste et déjouerons toute menace contre les habitants du nord et l’État d’Israël. Nous répondrons avec une force maximale à toute tentative de reconstruction. »

Il a également accusé le Hezbollah de chercher à restaurer les capacités d’incursion au sol de sa force Radwan, malgré sa perte de leadership à l’automne dernier. Selon lui, la responsabilité de maintenir l’accord de cessez-le-feu incombe directement au gouvernement libanais : « Le gouvernement est responsable du respect de l’accord. »

Ces déclarations s’inscrivent dans une logique de dissuasion militaire, mais elles alimentent également le discours selon lequel le Liban serait complice par passivité. Ce double langage, entre justification sécuritaire et mise en cause politique, alimente les tensions internes au Liban, où certains courants rejettent toute implication dans des attaques unilatérales.

Un cessez-le-feu sous pression : ambiguïtés et lignes rouges floues

Depuis l’accord de cessez-le-feu conclu en novembre 2024, plusieurs incidents ont fragilisé le statu quo entre Israël et le Hezbollah. Cet accord prévoyait un retrait des combattants du Hezbollah au nord du fleuve Litani, à 30 kilomètres de la frontière israélienne, laissant la zone sud sous contrôle exclusif de l’armée libanaise et des forces de la FINUL.

Israël, de son côté, devait retirer toutes ses troupes du territoire libanais, à l’exception de cinq emplacements stratégiques qu’il refuse d’abandonner. Les violations mutuelles de ces dispositions ont rendu l’accord de plus en plus théorique, bien que toujours officiellement en vigueur.

La frappe de Wadi Faara marque une rupture supplémentaire. Elle traduit un élargissement géographique des zones ciblées, vers la Békaa, loin des lignes de front initiales. Cette extension du théâtre d’opérations risque de redéfinir les lignes rouges implicites entre les deux parties, sans encadrement diplomatique formel.

Les observateurs notent que les bombardements visent désormais des zones habitées, y compris civiles, et que les justifications sécuritaires se doublent de messages politiques explicites. La gestion de l’après-frappe pourrait conditionner la stabilité fragile de la région pour les semaines à venir.