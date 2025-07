Georges Abdallah : la justice française ordonne sa libération, le Liban retient son souffle

- Advertisement -

Un tournant judiciaire après quatre décennies de détention

La justice française a ordonné la libération de Georges Ibrahim Abdallah, militant pro-palestinien libanais incarcéré depuis 1984, condamné à perpétuité en 1987 pour sa complicité dans les assassinats de Charles Robert Ray, attaché militaire américain, et Yacov Barsimantov, diplomate israélien. La décision rendue par la cour d’appel de Paris prévoit sa remise en liberté le 25 juillet prochain, à condition qu’il quitte définitivement le territoire français. Cette annonce marque une rupture majeure après des années de refus systématiques, sous la pression des autorités américaines, qui s’étaient constituées partie civile et ont constamment empêché toute mise en liberté effective.

Une libération conditionnelle encore suspendue à la procédure administrative

Bien que la décision de justice soit claire, l’effectivité de cette libération repose désormais sur la délivrance d’un arrêté d’expulsion par le ministère de l’Intérieur. C’est ce même mécanisme administratif qui avait bloqué plusieurs libérations précédentes, notamment en 2003 et en novembre 2023. À l’époque, la justice avait déjà statué en faveur de sa libération, mais le parquet antiterroriste avait fait appel, en arguant que le détenu n’avait pas renié ses convictions politiques. Cette fois, l’appel est possible devant la Cour de cassation, mais les délais de traitement rendent peu probable une suspension de la mesure avant le 25 juillet.

Une mobilisation de longue date, des réactions immédiates

Au Liban, la nouvelle a déclenché une vague d’émotion. Robert Abdallah, frère du détenu, a exprimé sa joie auprès de l’AFP, déclarant : “Je ne m’attendais pas à une telle décision, surtout après tant d’échecs. Pour une fois, les autorités françaises se sont libérées des pressions israéliennes et américaines.” Le gouvernement libanais a réitéré sa volonté d’organiser le retour de Georges Abdallah. La perspective d’un transfert depuis la prison du sud de la France vers Paris, puis Beyrouth, semble en préparation. Plusieurs figures politiques et mouvements proches de l’axe de la résistance ont salué la décision comme une victoire de la persévérance, tandis que des voix modérées appellent à traiter le sujet avec prudence.

Un procès politique, selon ses soutiens

Son avocat, Jean-Louis Chalanset, a qualifié la décision de “victoire judiciaire et de scandale politique”. Il a rappelé que son client était éligible à la libération depuis plus de 25 ans. L’argument du maintien en détention en raison de convictions non reniées a souvent été dénoncé comme une atteinte à la liberté d’opinion. En juin dernier, lors d’une audience à huis clos, l’avocat avait présenté la preuve du versement de 16 000 euros sur le compte du détenu, destinés à l’indemnisation des parties civiles, dont les États-Unis. Ce geste, considéré comme un élément de bonne foi, semble avoir pesé dans la décision finale du tribunal.

Un soutien résiduel mais symbolique en France

En France, Georges Abdallah bénéficie d’un soutien limité mais persistant, notamment de la part de certains députés de gauche et de figures intellectuelles comme la prix Nobel Annie Ernaux. La mobilisation de ses comités de soutien s’est appuyée sur une rhétorique de résistance à l’impérialisme, dénonçant l’instrumentalisation de la justice française par des intérêts étrangers. Cependant, l’affaire reste largement méconnue du grand public, la majorité des médias français y accordant une couverture limitée.

Une figure controversée du militantisme radical

Georges Abdallah a toujours affirmé être un combattant de la cause palestinienne, non un criminel. Son engagement au sein des Fractions armées révolutionnaires libanaises (FARL) l’a placé au cœur de la géopolitique des années 1980. Sa détention prolongée, malgré les décisions de justice favorables, a fait de lui un symbole des limites de l’indépendance judiciaire face aux logiques diplomatiques. Il est devenu un cas emblématique pour les défenseurs des droits des détenus politiques, mais aussi une figure controversée pour ceux qui voient en lui un acteur d’une époque révolue, marquée par l’usage assumé de la violence politique.

Un retour au Liban lourd de résonances politiques

Au-delà de l’émotion, le retour annoncé de Georges Abdallah soulève des enjeux politiques. Certains partis projettent déjà une cérémonie d’accueil, d’autres redoutent une récupération politique à un moment où le Liban cherche à afficher un profil international modéré. Cette libération, même conditionnée, agit comme un révélateur des fractures politiques et mémorielles : entre exaltation de la résistance et volonté de dépassement des conflits armés passés. Le gouvernement pourrait devoir arbitrer entre célébration nationale et prudence diplomatique.

Un dossier à surveiller jusqu’à l’exécution effective de la décision

L’arrêté d’expulsion reste le dernier verrou. Si le ministère de l’Intérieur français le signe dans les délais, Georges Abdallah pourrait retrouver le sol libanais pour la première fois depuis quarante ans. Mais si la manœuvre administrative devait traîner, l’affaire pourrait prendre une nouvelle tournure politique, y compris judiciaire. Pour l’heure, l’attente reste tendue.