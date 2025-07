Gouvernement Salam : un vote sous tension qui redéfinit les lignes de force

- Advertisement -

Une confiance parlementaire sur fond de crispations régionales

Dans un contexte d’intense volatilité régionale, le Parlement libanais a accordé sa confiance au gouvernement de Nawaf Salam avec une majorité de 96 voix contre 9, et 4 abstentions. Ce vote n’est pas un simple exercice parlementaire. Il s’inscrit dans une séquence où l’équilibre du pays est mis à l’épreuve par les remous géopolitiques, notamment à la frontière syrienne. La résurgence de la violence à Soueïda, les positions d’Israël sur la minorité druze syrienne et les tensions communautaires ont ravivé les craintes de débordement. Dans cet environnement tendu, la reconduction de la confiance n’a pas été vécue comme une formalité mais comme un acte de repositionnement politique. Le Premier ministre, conscient des risques de fragmentation interne, a utilisé l’occasion pour rappeler les fondements de sa vision : souveraineté, unité nationale et anticipation sécuritaire.

Les axes du discours de Nawaf Salam : entre autorité de l’État et diplomatie sécuritaire

Le discours de Nawaf Salam a été structuré autour de trois piliers. D’abord, l’affirmation de la souveraineté nationale : il a souligné l’impératif pour l’État d’assurer seul le monopole de la force, notamment à travers l’armée. Il a réaffirmé que toutes les zones frontalières devaient être placées sous l’autorité de l’armée nationale, en coopération avec les partenaires internationaux mais sans dépendance. Ensuite, l’appel à l’unité nationale s’est voulu inclusif : le Premier ministre a salué les efforts de certaines forces d’opposition pour dépasser les clivages traditionnels, tout en exhortant à la vigilance contre les risques d’instrumentalisation communautaire. Enfin, Salam a insisté sur le lien entre la situation syrienne et la stabilité libanaise, appelant à une diplomatie sécuritaire : ne pas provoquer, mais se préparer. Il a également affirmé que « le Liban ne peut plus se permettre le luxe de l’ambiguïté stratégique » et que « la paix se protège par la clarté, non par l’attentisme ».

Une majorité consolidée mais sous observation

Le vote de confiance, avec 96 voix favorables, a renforcé la position du gouvernement. Les soutiens de Salam proviennent du Bloc du Changement et de la Réforme, de députés indépendants issus de régions sensibles comme la Bekaa ou le Sud, et de figures de la nouvelle génération parlementaire. Toutefois, certains appuis se sont révélés circonstanciels : des votes “par discipline institutionnelle” plus que par adhésion totale. Les oppositions les plus virulentes sont venues de blocs critiques envers la réactivation de la résolution 1701, perçue comme une tentative d’affaiblir les groupes de résistance. D’autres, notamment au sein de formations chrétiennes modérées, ont exprimé leur scepticisme face à l’évocation du principe de neutralité, qu’ils jugent peu réaliste dans un contexte de pression régionale croissante. Les 4 abstentions traduisent un positionnement prudent : ni alignement complet, ni rupture frontale. Ces positionnements multiples dessinent une majorité élargie mais sous condition, tributaire de l’évolution des événements régionaux.

Les discours parlementaires : lignes rouges et consensus implicites

Le député Elias Hankache a salué « le retour d’un langage d’État », en appelant toutefois à des mesures rapides contre la corruption administrative. Paula Yacoubian, tout en votant la confiance, a prévenu que « le soutien au gouvernement n’est pas un chèque en blanc » et a exigé un calendrier des réformes. Du côté de l’opposition, le député Jamil Al-Sayyed a critiqué une « tentative de désarmement politique », tandis que Mohammad Raad a rappelé que « la résistance n’est pas négociable ». Dans ce contexte, le Premier ministre a répondu qu’il « n’était pas question de confrontation, mais de clarification du rôle de l’État ». Les discours révèlent ainsi un équilibre précaire entre approbation tactique, vigilance conditionnelle et contestation doctrinale.

Une confiance sous condition : la suite dépend des actes

Le gouvernement de Nawaf Salam a gagné une bataille, mais non la guerre de la légitimité. Le vote de confiance est un signal positif mais il reste conditionné à la capacité du cabinet à mettre en œuvre ses engagements. Les défis immédiats sont nombreux : sécurisation des frontières, gestion des répercussions de la crise syrienne, lancement des réformes promises, redéploiement de l’armée et coopération renforcée avec la communauté internationale. L’agenda parlementaire à venir sera un test : le débat sur le budget, les politiques de gestion des réfugiés et la réforme des douanes mettront à l’épreuve l’unité de la majorité. De plus, le gouvernement devra composer avec les tensions larvées, les attentes sociales non satisfaites et les blocages structurels qui freinent toute action de fond. Le Liban n’a pas encore trouvé la formule politique capable de dépasser ses contradictions internes, mais la séquence actuelle démontre qu’un espace d’action reste ouvert, à condition d’en faire usage avec clarté et fermeté.