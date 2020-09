3 minutes à lire

Dans un article publié par le Journal le Figaro, un expert anonyme interrogé par Georges Malbrunot accuse plusieurs dirigeants libanais d’avoir souhaité détourner 20% de l’aide économique prévue dans le cadre de la Conférence CEDRE d’avril 2018.

Emmanuel Macron s’était notamment impliqué personnellement dans la nomination plus rapide que d’habitude d’un nouveau premier ministre. Après que Hassan Diab ait démissionné le 10 août dernier, il n’a fallu que 21 jours pour que son successeur, Mustapha Adib puisse être nommé.

Selon l’extrait de l’article intitulé “Macron revient au Liban, face aux chefs de clan” publié par le quotidien français le jour de l’arrivée d’Emmanuel Macron dans le cadre des célébrations du centenaire de la proclamation de l’Etat du Grand Liban, des hommes politiques locaux auraient ainsi exigé des commissions importantes, de l’ordre de 20% portant sur l’aide économique promise dans le cadre de la conférence CEDRE d’avril 2018.

Cependant, ces fonds n’ont toujours pas été débloqués depuis, notamment en raison de l’absence d’avancée dans la mise en place des réformes économiques promises par Beyrouth, contrairement aux conférences Paris I, II ou III où d’importants montants ont été débloqués sans que les mêmes promesses n’aient été réalisées.

Écœuré par la prédation à laquelle les parrains du système ont à l’époque voulu se livrer, un autre expert témoigne, anonymement: «Ces 11 milliards promis au Liban ont fait l’objet d’un partage entre les partis politiques et les structures qui devaient en bénéficier. Des projets devaient aller à Amal, le parti chiite de Nabih Berri, d’autres au Courant du futur de Saad Hariri et d’autres enfin au CPL de Gebran Bassil. Ils se disaient: il y a onze milliards à la clé, on peut espérer en récupérer 20 % en surfacturant d’autant, et ces 20 % iront dans notre poche. Deux milliards que les trois grands partis devaient récupérer, donc 700 millions chacun.» Et dans les négociations face aux Français, l’homme de Saad Hariri ne se gênait absolument pas pour réclamer cette commission de 20 %.«Heureusement, se réjouit le témoin de ces manigances, la communauté internationale n’a pas marché dans la combine.»

Pour rappel, l’aide économique au Liban reste officiellement tributaire de la mise en place des réformes économiques et notamment du contrôle des appels d’offre au Liban, où auraient lieu de nombreux détournements de fonds. Egalement à l’ordre du jour, l’audit du secteur financier et plus particulièrement des comptes de la Banque du Liban, des conditions préalables également à la poursuite des négociations avec le Fonds Monétaire International sur fond d’un défaut de confiance de la part de la communauté internationale aux administrations publiques libanaises

Emmanuel Macron avait ainsi proposé, lors de sa précédente visite 2 jours après l’explosion du port de Beyrouth, “nouveau contrat” entre partis politiques. Il les avait également exhorté à écouter le souhait de la population libanaise qui manifeste contre la classe politique depuis octobre 2019, l’accusant de corruption et d’avoir mené le Pays des Cèdres à la quasi-banqueroute financière.

Des sources diplomatiques françaises avaient ainsi évoqué, ces dernières semaines, la possibilité d’imposer des sanctions économiques à certains dirigeants libanais impliqués dans des affaires de détournements de fond sans les nommer.

Les dirigeants français accusent ainsi la classe politique libanaise d’avoir transformé la démocratie locale en véritable système de partage où en cas de défaut d’accord entre eux, une paralysie institutionnelle touche l’état et a fini par amener aux différentes crises que traverse le Pays des Cèdres depuis des années.