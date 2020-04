À l’issue d’une réunion du Conseil des Ministres qui s’est tenu au Palais Présidentiel de Baabda, le Premier Ministre Hassan Diab a mis en cause le gouverneur de la Banque du Liban Riad Salamé face à l’effondrement de la parité entre livre libanaise et dollar.

Ainsi, Hassan Diab a estimé “suspicieuse et ambiguë la performance du gouverneur de la Banque Centrale” face à la détérioration de la valeur de la monnaie locale, estimant qu’il y avait des manquements entre la performance de l’établissement public, les stratégies et la politique monétaire, estimant à 7 milliards de dollars, les pertes de la BDL cette année.

Il a également appelé Riad Salamé à éclairer la population libanaise à propos de la situation exacte de la banque centrale.

Le Premier Ministre a aussi accusé “certains qui insistent à enfoncer le Liban dans une crise financière”, soulignant que le gouvernement restera ferme pour protéger le pays des cèdres et la sécurité alimentaire de la population.

L’état prendra une position ferme face à ceux qui pensent que le cabinet restera sans actes face à ceux qui complotent pour voler l’argent de la population via une dévaluation de la livre libanaise face au dollar.

Ces propos interviennent alors que les experts estiment que les dernières circulaires publiées par la banque centrale induisent des pressions supplémentaires sur la parité entre livre libanaise et devises étrangères. Le taux de dollarisation atteindrait 77% des dépôts bancaires actuellement alors que la BDL tente d’imposer “un taux du marché” de 2 600 LL/USD mis en place en coopération avec le syndicat des agents de change et l’association des banques du Liban et que le contrôle des capitaux, unilatéralement imposé par l’ABL continue à bloquer l’essentiel des dépôts.

Le taux de change entre livre libanaise a atteint aujourd’hui la parité de 3 850 LL/USD à l’achat et de 3 900 LL/USD à la vente au marché noir.