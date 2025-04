Indice KOF 2024 : le Liban progresse timidement dans la mondialisation

- Advertisement -

Selon les résultats du dernier indice KOF de mondialisation publié par le Swiss Economic Institute, le Liban s’est classé à la 61e place mondiale et à la 7e place régionale en 2024. Le score global du Liban a atteint 69,12 sur 100. Cet indice mesure le degré de mondialisation de 215 pays en s’appuyant sur trois dimensions principales : économique, sociale et politique. Ce classement témoigne d’une certaine stabilité du Liban sur la scène internationale malgré les multiples crises politiques, économiques et sociales qu’il traverse depuis plusieurs années.

dimensions de la mondialisation évaluées par le KOF

L’indice KOF repose sur une approche méthodologique détaillée. La mondialisation économique est pondérée à 50 % entre les flux commerciaux et financiers. La mondialisation sociale intègre les contacts personnels, les flux d’information et la proximité culturelle, chacun représentant un tiers. Enfin, la mondialisation politique est mesurée à travers la participation aux organisations internationales, les accords internationaux et les missions diplomatiques. Pour l’année 2024, les données utilisées correspondent principalement à l’année 2022 en raison des délais de collecte.

performance du Liban par dimension

Dans le détail, le Liban a obtenu son meilleur score en mondialisation économique avec une 38e place mondiale et un score de 74,45. Cela traduit une ouverture certaine du pays aux échanges commerciaux et financiers internationaux, malgré les restrictions bancaires internes. En revanche, la mondialisation sociale positionne le Liban à la 99e place avec un score de 65,50, reflétant un isolement croissant en termes de flux d’information et de contacts personnels. Concernant la mondialisation politique, le Liban est classé 101e avec un score de 67,19, soulignant une faible influence diplomatique et un engagement limité sur la scène politique internationale.

positionnement régional du Liban

Au sein de la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord), le Liban arrive en 7e position derrière les Émirats arabes unis (37e mondial), le Qatar (44e), la Jordanie (46e), le Maroc (55e), le Koweït (56e) et Bahreïn (59e). Avec son score de 69,12, le Liban devance des pays comme la Tunisie (66e), l’Arabie saoudite (68e) et l’Égypte (76e). Cette position intermédiaire souligne que, malgré ses difficultés internes, le Liban conserve une capacité relative à interagir avec l’extérieur, notamment sur le plan économique.

comparaison avec les leaders mondiaux de la mondialisation

À l’échelle mondiale, les premiers rangs sont occupés par les Pays-Bas (1er avec 89,72), la Suisse (2e avec 89,58) et la Belgique (3e avec 88,90). Les scores obtenus par ces pays montrent l’ampleur de l’écart qui sépare le Liban des leaders de la mondialisation, tant en termes d’intégration économique que d’échanges sociaux et politiques. Cet écart rappelle que pour maintenir sa position et progresser, le Liban devra intensifier ses efforts de réforme, renforcer ses institutions et améliorer son environnement économique.

tendances et perspectives pour le Liban

La position du Liban dans l’indice KOF 2024 confirme une stabilité relative sur la dimension économique mais pointe un recul préoccupant sur les aspects sociaux et politiques. La persistance d’une crise économique profonde, le vieillissement des infrastructures de communication et le déclin de l’attractivité universitaire et culturelle expliquent en partie la dégradation sociale. Par ailleurs, l’instabilité politique chronique et la faible participation aux nouvelles initiatives internationales pèsent sur l’indicateur politique.

tableau récapitulatif : classement KOF 2024 du Liban et comparaisons régionales

Pays Rang mondial Score Émirats arabes unis 37e 77,48 Qatar 44e 73,83 Jordanie 46e 73,24 Maroc 55e 70,39 Koweït 56e 70,30 Bahreïn 59e 69,77 Liban 61e 69,12 Tunisie 66e 67,82 Arabie saoudite 68e 67,09 Égypte 76e 65,55

analyse des résultats

Le score relativement élevé du Liban en mondialisation économique démontre la vitalité de son commerce extérieur et de ses transferts financiers, souvent portés par la diaspora libanaise qui joue un rôle fondamental dans les flux économiques entrants. À l’inverse, la baisse dans les aspects sociaux signale un isolement croissant, affecté par l’émigration massive, la baisse de la connectivité internationale et le déclin de la compétitivité des services éducatifs et culturels. Le retard diplomatique est également notable, reflet d’une diplomatie affaiblie par les crises internes et l’absence de représentations diplomatiques actives dans plusieurs régions du monde.

le Swiss Economic Institute et l’indice KOF

L’indice KOF de mondialisation est élaboré par le KOF Swiss Economic Institute, basé à Zurich, en Suisse. Créé en 1978, cet institut de recherche est spécialisé dans l’analyse des cycles économiques, les prévisions macroéconomiques et les indices de mondialisation. Le KOF est rattaché à l’École polytechnique fédérale de Zurich (ETH Zurich), l’une des institutions universitaires les plus prestigieuses d’Europe. L’indice KOF est mis à jour annuellement et sert de référence internationale pour l’évaluation comparative du degré d’intégration des pays dans l’économie mondiale.