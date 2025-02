Israël amorce un virage diplomatique vers les partis d’extrême droite européens

- Advertisement -

Le gouvernement israélien a récemment initié des pourparlers discrets avec plusieurs partis d’extrême droite en Europe, jusqu’alors officiellement tenus à distance. Selon des sources au sein du ministère israélien des Affaires étrangères, le ministre Gideon Saar a ordonné, il y a trois semaines, l’ouverture de discussions avec des formations telles que le Rassemblement national (RN) en France, le parti Vox en Espagne et les Démocrates suédois (SD) en Suède.

Ce changement de cap, qualifié de « dramatique » par des observateurs, reflète une volonté d’Israël de normaliser ses relations avec des mouvements politiques autrefois jugés infréquentables en raison de leurs origines controversées ou de leurs positions radicales. « Nous ne souscrivons pas à l’intégralité de leurs idées ni à toutes leurs déclarations, mais nous estimons qu’un dialogue est possible », a confié un haut responsable du ministère sous couvert d’anonymat.

Une réévaluation stratégique

Parmi les partis concernés, le Rassemblement national français occupe une place particulière. Fondé en 1972 par Jean-Marie Le Pen, figure connue pour ses propos antisémites et son négationnisme, le RN – anciennement Front national – reste boycotté par les grandes organisations juives de France. Lors de la dernière élection présidentielle, ces dernières avaient appelé à soutenir Emmanuel Macron pour faire barrage à Marine Le Pen, fille du fondateur et actuelle dirigeante du parti. En Espagne, Vox, parti nationaliste aux positions tranchées, et en Suède, les Démocrates suédois, issus d’un mouvement aux racines néonazies, font également partie de cette nouvelle approche diplomatique israélienne.

Ce processus de réhabilitation a débuté sous l’ancien ministre des Affaires étrangères, Israel Katz, qui avait lancé une revue approfondie des partis d’extrême droite européens. Les critères retenus incluent leur soutien à Israël, leur attitude envers les communautés juives locales et leur capacité à se distancer de l’antisémitisme ou d’un passé lié au nazisme. À son arrivée, Gideon Saar a validé les conclusions pour trois partis – RN, Vox et SD – tout en écartant, pour l’instant, des contacts avec l’Alternative für Deutschland (AfD) en Allemagne et le Parti de la liberté (FPÖ) en Autriche.

Pour ménager les sensibilités, Saar a exigé que les ambassades israéliennes à Paris, Madrid et Stockholm informent et consultent les responsables des organisations juives avant toute démarche officielle. Ces derniers jours, des rencontres entre diplomates israéliens et représentants des trois partis ont déjà eu lieu, selon nos informations. Ces échanges, volontairement discrets, se sont déroulés loin des projecteurs médiatiques, une stratégie visant à éviter les polémiques.

Ce rapprochement intervient dans un contexte où Israël cherche à renforcer ses appuis en Europe face à des tensions internationales croissantes. Mais il soulève aussi des questions sur l’équilibre entre pragmatisme diplomatique et valeurs historiques, notamment pour un État fondé dans l’ombre de la Shoah. Si certains y voient une opportunité stratégique, d’autres craignent que cette ouverture ne légitime des mouvements encore perçus comme problématiques par une partie des communautés juives européennes.