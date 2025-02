Un Liban en crise face aux expériences internationales : quelles leçons tirer ?

- Advertisement -

Le Liban traverse l’une des crises économiques et institutionnelles les plus graves de son histoire récente. Pourtant, il n’est pas le premier pays à se retrouver dans une situation où une restructuration économique et politique s’impose sous la pression des créanciers internationaux et des acteurs nationaux. D’autres États ont vécu des crises profondes qui ont nécessité des réformes douloureuses mais indispensables. La comparaison avec ces expériences permet d’évaluer les stratégies adoptées ailleurs, de comprendre les obstacles surmontés et de mesurer les risques d’échec en l’absence de réformes adaptées. Parmi les cas les plus marquants figurent la Grèce, l’Argentine et l’Égypte, trois pays ayant connu des crises économiques dévastatrices et ayant tenté, avec plus ou moins de succès, de les surmonter grâce à des réformes structurelles imposées par des institutions internationales.

La Grèce, après la crise de 2010, a mis en place un plan d’austérité massif sous la tutelle de l’Union européenne et du Fonds monétaire international (FMI). L’Argentine, confrontée à l’effondrement de son système bancaire en 2001, a dû procéder à une restructuration radicale de sa dette et de son économie. Quant à l’Égypte, ses réformes économiques post-2016, soutenues par le FMI, ont permis une stabilisation progressive malgré de lourdes conséquences sociales. Dans chacun de ces cas, les réformes ont été conditionnées à un engagement ferme des gouvernements et à une résistance politique et sociale plus ou moins forte. Le Liban, qui peine à mettre en place des mesures structurelles, pourrait s’inspirer de ces expériences, mais les comparaisons révèlent aussi les dangers d’une mauvaise gestion des réformes.

La Grèce : un modèle d’austérité sous contrainte internationale

Lorsque la Grèce a été frappée par la crise financière en 2010, son économie était plongée dans une spirale de surendettement et de déficit public abyssal. Pour éviter un défaut de paiement, le pays a négocié une aide internationale massive de 240 milliards d’euros en plusieurs plans successifs, mais en échange, Athènes a dû accepter des mesures d’austérité draconiennes. La réduction des salaires des fonctionnaires, la privatisation des entreprises publiques et la baisse des pensions de retraite ont provoqué une vague de contestation sociale sans précédent.

Les réformes ont permis une stabilisation financière progressive, mais à un coût social extrêmement élevé. Le chômage a atteint plus de 25 %, et la pauvreté s’est aggravée dans un pays où les classes moyennes ont vu leur niveau de vie s’effondrer. Cependant, grâce à un contrôle strict de ses finances et une politique budgétaire rigoureuse, la Grèce est parvenue à se redresser progressivement, renouant avec la croissance après plusieurs années de récession.

Le parallèle avec le Liban est frappant : les deux pays partagent une forte dépendance aux financements extérieurs et une crise de confiance dans les institutions. Cependant, contrairement à la Grèce, le Liban ne dispose pas encore d’un plan de sauvetage clairement défini, et les blocages politiques rendent difficile l’application d’une politique d’austérité qui serait pourtant exigée en cas d’accord avec le FMI.

L’Argentine : un exemple de restructuration douloureuse

L’Argentine a connu une crise économique majeure en 2001-2002, marquée par un effondrement du système bancaire, un défaut de paiement sur la dette publique et une explosion de la pauvreté. Pour faire face à cette situation, le pays a adopté des mesures radicales, notamment la dévaluation massive du peso et la mise en place de contrôles sur les mouvements de capitaux. Ces décisions ont permis de relancer la croissance à court terme, mais elles ont aussi provoqué une instabilité financière persistante.

L’un des éléments clés de la sortie de crise argentine a été la restructuration de sa dette. Plutôt que de suivre les recommandations classiques du FMI, Buenos Aires a renégocié un effacement partiel de ses créances et a adopté une politique économique plus indépendante. Toutefois, cette stratégie a fortement détérioré les relations avec les créanciers internationaux, entraînant plusieurs décennies de litiges financiers.

Le Liban pourrait s’inspirer de la capacité de l’Argentine à renégocier sa dette, mais il fait face à une situation plus complexe, car il dépend fortement de ses relations avec les institutions financières internationales et les bailleurs de fonds régionaux. Une politique de rupture avec le FMI, comme en Argentine, pourrait entraîner une perte de confiance des investisseurs et une crise prolongée.

L’Égypte : des réformes soutenues par le FMI malgré une contestation sociale

L’Égypte, confrontée à un ralentissement économique et à une pénurie de devises après 2011, a sollicité en 2016 un prêt du FMI de 12 milliards de dollars en échange de réformes économiques profondes. Parmi ces mesures figuraient la flottation de la livre égyptienne, la réduction des subventions publiques et une libéralisation accrue de certains secteurs économiques.

Si ces réformes ont permis une stabilisation progressive de l’économie et un retour de la confiance des investisseurs, elles ont aussi entraîné une hausse des prix des produits de base et une baisse du pouvoir d’achat. L’augmentation de l’inflation a exacerbé les inégalités sociales, provoquant une contestation qui perdure encore aujourd’hui.

Le Liban pourrait tirer des enseignements de l’expérience égyptienne en mettant en place des réformes progressives plutôt que des ajustements brutaux. Toutefois, l’absence d’un gouvernement stable et le manque de consensus politique rendent difficile toute planification de réformes sur le long terme.

Quel avenir pour le Liban face aux défis de la réforme ?

L’étude des cas grec, argentin et égyptien met en évidence les dangers et opportunités des réformes économiques en période de crise. La Grèce montre les effets de l’austérité sous contrainte internationale, l’Argentine illustre les risques et avantages d’une rupture avec les créanciers, tandis que l’Égypte met en avant les conséquences sociales d’une libéralisation économique rapide.

Pour le Liban, les réformes sont incontournables, mais leur mise en œuvre reste un défi majeur. L’absence de plan clair, le manque de consensus politique et les résistances des élites économiques freinent tout progrès. Le pays risque de s’enliser dans une crise prolongée s’il ne parvient pas à adopter une stratégie cohérente et crédible.

Les partenaires internationaux exigent des engagements fermes avant d’apporter leur soutien, mais tant que le Liban ne mettra pas en place des réformes crédibles et acceptables socialement, il restera dans une impasse. La question centrale demeure : le pays choisira-t-il la voie de la Grèce, de l’Argentine ou de l’Égypte, ou sombrera-t-il dans une crise encore plus profonde, sans aucune issue viable ?