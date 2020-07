Israël et le terrorisme, les 2 ennemis qui menacent le Liban (Commandant de l’Armée Libanaise)

Le Commandant de l’Armée Libanaise a indiqué qu’Israël et le terrorisme sont les 2 ennemis qui menacent actuellement le Liban. Il a tenu également à rassurer la population: toute menace à la paix civile sera écartée. Le Général Joseph Aoun s’exprimait à l’occasion du 75ème anniversaire de l’Armée Libanaise.

Ce message adressé aux troupes appelait également à ne pas sous-estimer ces menaces.

Israël essaie à plusieurs reprises de saper notre unité nationale et cherche à réaliser ses ambitions dans nos ressources terrestres, aquatiques et marines, en échange de l’engagement du Liban à coopérer avec les Forces intérimaires des Nations Unies opérant au Liban et la résolution 1701.

Il faisait allusion aux tentatives de Tel Aviv soutenu par Washington de modifier le mandat de la Force des Nations Unies stationnée au Sud du Liban afin de lui permettre de perquisitionner des propriétés privées sans en informer préalablement les autorités libanaises.

Beyrouth estime que ces modifications contreviendraient au principe de sa souveraineté sur son territoire.

Le Liban dénonce également les revendications israéliennes sur une partie de son territoire. Outre les fermes de Chébaa, les collines de Kfarchouba ou encore la partie nord du village de Ghajjar, Israël souhaite également s’emparer d’une partie de la zone maritime exclusive libanaise dont une partie qui serait riche en hydrocarbures.

Sur le dossier de la lutte anti-terroriste, l’armée libanaise continue sa lutte contre les cellules terroristes qui tentent de détruire la société et de nuire à la sécurité et à la stabilité.

Le commandant de l’armée libanaise a reconnu que le Liban passe par une crise politique, économique, sociale sans précédente qui affecte la population libanaise, rendue soucieuse au sujet de son futur.

“Au milieu des tentatives pour sortir le pays de ses crises, tous les regards se tournent vers l’armée”, conclu le militaire.