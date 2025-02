Israël menace de frapper plus profondément au Liban et tirent sur des funérailles

- Advertisement -

Israël a averti les autorités libanaises qu’il pourrait frapper plus en profondeur sur le territoire libanais, y compris les banlieues sud de Beyrouth, si le Hezbollah continue de transférer des armes depuis la Syrie, selon la chaîne Al-Hadath d’Al-Arabiya vendredi. Israël a spécifiquement menacé de viser cette zone densément peuplée si le mouvement chiite persiste à violer l’accord de cessez-le-feu du 27 novembre 2024. Cette mise en garde fait écho à des menaces antérieures, notamment celle visant les funérailles de Hassan Nasrallah, chef emblématique du Hezbollah tué le 27 septembre 2024 dans une frappe israélienne. Des posts sur X rapportent que le général Herzi Halevi, chef d’état-major israélien, aurait envisagé de bombarder la cérémonie du 23 février 2025 à Beyrouth, où des centaines de milliers de personnes étaient réunies, tandis que l’administration Trump aurait encouragé une telle action, selon des allégations relayées par Al-Mayadeen.

Jeudi, un drone israélien a ciblé un pick-up près de Hermel, dans l’est du Liban, tuant une personne et blessant deux autres. Israël a revendiqué l’élimination d’un membre du Hezbollah impliqué dans des transferts d’équipements militaires depuis la Syrie. Ces frappes régulières, présentées comme des réponses aux violations de la trêve, maintiennent une pression constante sur le Liban.

Deuil et tensions dans le sud

Vendredi, Aitaroun, une ville frontalière du sud, a accueilli une cérémonie funéraire pour 95 civils et membres du Hezbollah tués dans des bombardements israéliens lors de plus d’un an de conflit. Les dépouilles, temporairement inhumées loin de leur ville natale en raison de la présence militaire israélienne, ont été transportées dans des camions ornés de drapeaux libanais et du Hezbollah, sous des jets de riz et de fleurs. La cérémonie a été troublée par des tirs israéliens au sud du village, alors que des menaces explicites de frappes sur les funérailles de Nasrallah, tenues le 23 février à Beyrouth, planaient encore dans les esprits.

Malgré le cessez-le-feu, les troupes israéliennes restent déployées au sud du fleuve Litani, empêchant les familles de regagner leurs foyers ou d’inhumer leurs morts dans les zones sous contrôle. Le ministère libanais de la Santé a alloué un terrain à Tyr pour des sépultures temporaires, en attendant une stabilisation.

Un bilan humain et matériel lourd

Le conflit, déclenché le 8 octobre 2023 par des roquettes du Hezbollah en soutien au Hamas après son attaque contre Israël, a dégénéré en guerre totale fin septembre 2024. Entre octobre 2023 et le cessez-le-feu du 27 novembre 2024, plus de 4 000 personnes ont été tuées au Liban, dont une majorité de civils, et plus de 16 000 blessées, selon le ministère libanais de la Santé. Côté israélien, 82 militaires et 47 civils sont morts, et 60 000 habitants du nord ont été déplacés. Au plus fort des combats, plus d’un million de Libanais ont fui.

Depuis le cessez-le-feu, au moins 83 civils libanais ont été tués et plus de 300 blessés dans des frappes ou tirs israéliens, notamment lors d’un incident le 25 janvier 2025, où 24 personnes ont péri dans des villages du sud alors qu’elles tentaient de rentrer. Le bilan total au Liban s’élève ainsi à plus de 4 083 morts et 16 300 blessés depuis octobre 2023.

Une guerre aux lourdes conséquences

Israël, accusant le Hezbollah de violer la trêve, maintient ses opérations militaires, avec des troupes occupant cinq « collines stratégiques » dans le sud. Le ministre de la Défense, Israel Katz, a affirmé jeudi que les États-Unis avaient autorisé une présence « indéfinie » de ces forces. Les menaces contre les funérailles de Nasrallah, bien que non exécutées, ont exacerbé les tensions, des avions israéliens ayant survolé Beyrouth pendant la cérémonie, provoquant panique et indignation.

Le nouveau Premier ministre libanais, Nawaf Salam, a visité vendredi les zones frontalières ravagées, appelant à un retrait israélien total et promettant reconstruction et retour sécurisé aux habitants. Ces engagements surviennent dans un climat d’incertitude, alors que la présence militaire israélienne et les frappes persistent, ravivant le spectre d’une escalade dans un Liban déjà exsangue.