Beyrouth, le 6 août, 2020 : Alors que nous pleurons nos morts, nos blessés, nos meurtris, nos rêves et nos propriétés détruites, il n’est pas temps de baisser les bras, de renoncer.

Nous BEMO, offrons nos plus sincères condoléances et notre compassion à tous, partageant toutes vos peines, mais nous ne perdrons jamais espoir.

Nous associerons nos efforts à ceux d’entre nous qui voudront se relever. Dans ce contexte, nous lançons un programme qui débutera dès la semaine prochaine pour fournir des financements accélérés à taux réduit, avec des garanties minimales, aux clients et non-clients, qui veulent reconstruire leurs maisons, leurs bureaux ou restaurer leurs équipements.

Notre conseil d’administration a alloué une enveloppe financière de 100 millions de dollars à cette initiative.

Nous prouverons que nous pouvons nous unir et faire preuve de courage au milieu de toutes les épreuves. Avec l’aide de nos amis, nous surmonterons cette crise et toutes les précédentes.

Notre déclaration de début d’année est plus valable que jamais : « 2020 est l’année du courage et nous aimerions être une source d’espoir pour tous les Libanais afin de se relever tous ensemble et surmonter la crise. »

A propos de la Banque BEMO

La Banque BEMO est une banque commerciale dont les services et les activités couvrent le marché libanais et régional. Fidèle à ses principes, la Banque se concentre sur sa vision d’être la référence en Private et Corporate Banking tout en demeurant totalement engagée pour ses valeurs : l’esprit familial, le professionnalisme, l’honnêteté et le conservatisme.