Beyrouth, 23 février 2021 : En cette période insupportable de crises sanitaire, sociale et économique auxquelles le Liban est confronté, la Banque BEMO est restée constamment aux côtés de ses clients s’efforçant de leur trouver les solutions adéquates.

Dans ce contexte, la Banque BEMO a décidé de lancer un programme de protection des dépôts en collaboration avec la « BEMO Europe – Banque Privée », consistant à assurer une protection de dépôts de « Fresh Funds » détenus par des particuliers ou des entreprises, jusqu’à un total de 50,000 dollars américains.

Le programme sera offert en premier lieu aux clients titulaires de comptes à la Banque BEMO Chypre et transférant leurs dépôts à la Banque BEMO au Liban.

Cette initiative est en ligne avec le sens de la responsabilité de la banque. Elle a pour premier objectif la restauration de la confiance dans le secteur bancaire et dans l’économie libanaise ce qui contribuera au retour à la stabilité financière et ainsi à l’allégement de la misère et du désespoir.

La Banque BEMO entend appliquer rigoureusement son engagement : « 2021 est l’année de la foi, et nous aimerions donner l’exemple à suivre pour que le Liban se relève plus fort et que nous surmontions la crise tous ensemble ».

A propos de la Banque BEMO

La Banque BEMO est une banque commerciale dont les services et les activités couvrent le marché libanais et régional. Fidèle à ses principes, la Banque se concentre sur sa vision d’être la référence en Private et Corporate Banking tout en demeurant totalement engagée pour ses valeurs : l’esprit familial, le professionnalisme, l’honnêteté et le conservatisme.