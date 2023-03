Le gouverneur de la Banque du Liban Riad Salamé annonce que la banque centrale vendra des dollars à 90 000 LL/USD “sur la base de la loi monétaire et du crédit et des articles 75 et 83 et sur la base de l’approbation du Premier ministre et de Son Excellence le ministre des Finances”, cela dès aujourd’hui, avec pour objectif de “limiter la hausse de la parité de la livre libanaise sur les marchés parallèles et conserver la valeur des dépôts en dollars locaux”, également appelés lollars.

Le communiqué précise que les devises pourront être achetées via les échangeurs agréés de type A ou les banques ouvertes pour être provisionnés au bout de 3 jours par l’intermédiaire de sa plateforme électronique Sayrafa. Il indique également que “les banques qui reviennent de leur grève peuvent participer à ce processus”.

Cette décision intervient alors que la Banque du Liban, par ailleurs fortement critiquée ces dernières semaines pour avoir injecté d’importantes sommes en livres afin d’acheter des dollars, fait face à une situation inédite avec un taux de change en forte détérioration au marché noir.

Ainsi, la livre libanaise est passée de 120 000 LL/USD tout juste hier à 140 000 LL/USD à midi, avant de revenir sur le seuil des 105 000 LL/USD à l’heure où sont écrites ces lignes.