La CIA doute des informations israéliennes concernant une menace iranienne d’assassinat de Trump

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Les services de renseignement américains avaient une « faible confiance » dans les informations israéliennes faisant état d’un projet iranien d’assassinat contre Donald Trump lors de son déplacement en Turquie en juillet. Malgré ces réserves, le Secret Service a organisé une opération exceptionnelle pour dissimuler le départ du président américain d’Ankara. Cette divergence entre l’évaluation du renseignement et les mesures de protection prises autour du chef de l’État soulève désormais des questions à Washington sur la crédibilité de l’alerte transmise par Israël et sur son éventuelle influence sur les décisions américaines.

La CIA avait des doutes sur la crédibilité d’une menace iranienne contre Donald Trump qui avait conduit les services américains à organiser son départ clandestin de Turquie. L’information, révélée mercredi 12 août par la presse américaine, apporte un nouvel éclairage sur une opération de sécurité restée secrète pendant plus d’un mois.

L’alerte avait été transmise aux États-Unis par le gouvernement israélien. Elle faisait état d’un possible projet iranien visant le président américain lors de son déplacement à Ankara pour un sommet de l’OTAN, le 8 juillet 2026.

Les analystes de la CIA n’ont cependant pas considéré les renseignements reçus comme suffisamment convaincants. Ils ont fait connaître leurs réserves aux responsables de l’administration Trump. Un responsable américain cité par la presse a décrit ces informations comme provenant d’Israël, et non des services américains, avec un niveau de confiance jugé faible.

Ces réserves n’ont pas empêché le Secret Service de retenir le scénario le plus prudent. Donald Trump a quitté Ankara à bord d’un appareil militaire différent de celui dans lequel journalistes et membres de son administration pensaient qu’il voyageait.

La menace iranienne contre Trump jugée peu solide

Le point nouveau concerne donc moins l’existence de l’opération que l’évaluation qui l’a précédée. Les premières révélations avaient présenté le changement d’avion comme la réponse à une menace iranienne suffisamment sérieuse pour justifier des mesures exceptionnelles.

Les informations publiées le 12 août montrent une situation plus complexe. Une partie des responsables américains chargés du renseignement doutait de l’imminence et de la solidité de la menace.

La CIA avait reçu les renseignements du gouvernement israélien. Ses analystes ne les avaient pas produits eux-mêmes et n’avaient pas obtenu suffisamment d’éléments pour leur attribuer un niveau élevé de confiance.

Cette distinction est importante dans le fonctionnement du renseignement. Une information peut être prise en compte par les responsables de la sécurité sans être considérée comme confirmée. Dans le cas d’un président américain, les conséquences potentielles d’une erreur conduisent aussi les services de protection à retenir des précautions maximales.

La Maison Blanche n’a pas répondu directement aux questions portant sur la qualité des renseignements reçus et leur évaluation par les agences américaines. Un responsable américain a rappelé que Donald Trump avait fait l’objet de plusieurs menaces et que toutes les mesures nécessaires étaient prises pour assurer sa sécurité.

La CIA n’a pas commenté publiquement les informations sur son évaluation. L’ambassade d’Israël à Washington n’avait pas non plus fourni de précisions sur les renseignements transmis.

Un faux départ à bord d’Air Force One

L’alerte a débouché sur une opération inhabituelle le 8 juillet à l’aéroport d’Ankara.

Donald Trump avait rejoint la Turquie à bord du Boeing 747-8 offert aux États-Unis par le Qatar et récemment adapté au transport présidentiel. Des interrogations existaient toutefois sur les dispositifs de protection de cet appareil par rapport aux avions présidentiels traditionnels.

Pour son départ, Donald Trump avait annoncé qu’il utiliserait l’ancien Air Force One. Devant les caméras, le président est effectivement monté à bord du Boeing 747 bleu et blanc.

Mais il n’a pas quitté la Turquie dans cet avion.

Quelques minutes après son embarquement, Donald Trump et plusieurs collaborateurs ont quitté discrètement l’appareil par une autre porte. Ils sont montés dans un camion de restauration aéroportuaire dont la plateforme avait été élevée jusqu’au niveau de l’avion.

Le véhicule les a ensuite conduits vers un C-32A de l’US Air Force stationné à proximité. Cet appareil, une version militaire du Boeing 757, sert régulièrement au transport de hauts responsables américains.

Donald Trump a embarqué dans le C-32A avec un groupe restreint de collaborateurs. L’avion a décollé pour la base britannique de RAF Mildenhall sous escorte de chasseurs F-16.

Pendant ce temps, journalistes, responsables américains et membres du personnel de la Maison Blanche ont pris place dans l’ancien Air Force One. Certains ignoraient que le président avait changé d’appareil. Les journalistes présents dans la cabine de presse avaient reçu l’ordre de maintenir les stores des hublots fermés.

L’ancien avion présidentiel a ainsi servi de leurre.

Des responsables américains restés dans l’avion-leurre

L’opération prend une dimension supplémentaire avec l’identité des personnes qui ont accompagné Donald Trump.

Parmi elles figuraient Dan Scavino, chef de cabinet adjoint de la Maison Blanche, Natalie Harp, assistante exécutive du président, et Walt Nauta, directeur des opérations du Bureau ovale. Quelques collaborateurs moins connus participaient également au transfert.

En revanche, plusieurs hauts responsables de l’administration n’ont pas accompagné le président dans le C-32A.

Le secrétaire d’État Marco Rubio faisait notamment partie des responsables restés sur l’ancien Air Force One. Selon les informations publiées mercredi, il aurait pourtant été informé à la fois de l’alerte israélienne et du dispositif préparé par le Secret Service.

Cette situation alimente les interrogations sur le niveau de danger réellement attribué à l’avion présidentiel. Si une attaque iranienne contre Donald Trump ou son appareil avait été considérée comme imminente, la présence de responsables importants à bord du leurre aurait constitué un risque majeur.

Un responsable américain familier des discussions de sécurité a également relativisé la menace en rappelant l’ampleur du dispositif turc autour du sommet de l’OTAN. Des dizaines de milliers de membres des forces de sécurité turques avaient été mobilisés.

Le Secret Service raisonnait cependant selon une autre logique : éliminer autant que possible le risque concernant directement le président.

Donald Trump dit avoir suivi le Secret Service

Donald Trump a confirmé publiquement le changement d’avion mardi 11 août, après les premières révélations sur l’opération.

Le président a expliqué avoir suivi les recommandations du Secret Service et des militaires. Selon lui, les responsables de sa protection souhaitaient simplement qu’il emprunte un autre appareil.

Il a aussi affirmé ne pas avoir demandé beaucoup de détails sur la menace.

Ses déclarations confirment que la décision opérationnelle venait principalement des services chargés de sa sécurité. Elles ne permettent toutefois pas de déterminer précisément quelles informations ont été présentées au président avant son départ d’Ankara.

Donald Trump a également minimisé le risque encouru par les journalistes et responsables restés dans l’ancien Air Force One. Il a estimé que l’appareil plus petit dans lequel il voyageait aurait probablement constitué la cible la plus recherchée si une attaque avait réellement été préparée.

La protection présidentielle américaine dispose d’une marge de précaution particulièrement large. Donald Trump a déjà été directement visé par plusieurs projets ou tentatives d’assassinat depuis la campagne présidentielle de 2024. Aucun lien avec l’Iran n’a toutefois été établi dans ces affaires connues.

Des soupçons sur les motivations israéliennes

La révélation la plus sensible concerne l’interprétation faite par certains responsables américains du renseignement transmis par Israël.

Selon des responsables actuels et anciens cités par la presse américaine, certains membres de la communauté du renseignement se demandent si l’alerte israélienne visait uniquement à informer Washington.

Ils soupçonnent qu’elle ait également pu chercher à influencer les décisions de Donald Trump et la politique américaine dans la région.

Cette hypothèse n’est pas présentée comme un fait établi. Elle reflète l’analyse de certains responsables américains et ne démontre pas qu’Israël ait volontairement exagéré une menace.

Elle prend cependant une importance particulière en raison du contexte dans lequel l’alerte a été transmise.

Israël considère l’Iran comme sa principale menace stratégique immédiate. Dans le même temps, certains responsables israéliens suivent avec inquiétude le rapprochement entre Washington et Ankara et la relation personnelle entre Donald Trump et le président turc Recep Tayyip Erdogan.

Un ancien responsable américain a ainsi estimé que l’épisode pouvait s’inscrire dans un ensemble plus large de renseignements israéliens parfois perçus à Washington comme destinés autant à orienter les décisions présidentielles qu’à informer les États-Unis.

Cette appréciation reste contestable et n’a pas été confirmée officiellement par le gouvernement américain.

Une menace iranienne qui reste prise au sérieux

Les réserves de la CIA sur cette alerte précise ne signifient pas que Washington écarte toute menace iranienne contre Donald Trump.

Les autorités américaines surveillent depuis plusieurs années d’éventuels projets iraniens contre de hauts responsables des États-Unis. Les inquiétudes se sont renforcées après l’assassinat du général iranien Qassem Soleimani par une frappe américaine en janvier 2020.

La guerre de 2026 entre les États-Unis, Israël et l’Iran a encore accru ce risque. L’opération d’Ankara s’est déroulée au lendemain de nouvelles frappes américaines contre l’Iran, ordonnées après une rupture des négociations destinées à mettre fin au conflit.

Dans ce contexte, le Secret Service devait arbitrer entre deux éléments différents : une information dont la CIA jugeait la fiabilité limitée et les conséquences potentiellement catastrophiques d’une attaque contre le président.

Les responsables de la protection ont choisi de ne prendre aucun risque.

Cette logique explique l’ampleur du dispositif : changement clandestin d’avion, utilisation d’Air Force One comme leurre, transfert dans un véhicule de service, limitation du nombre de personnes informées et escorte aérienne jusqu’au Royaume-Uni.

Le Congrès demande désormais des explications

L’affaire dépasse désormais la seule question de la sécurité présidentielle.

Des élus démocrates réclament des précisions sur les renseignements israéliens, leur degré de vérification par les agences américaines et les raisons ayant conduit à une opération aussi exceptionnelle.

Le sénateur démocrate du Maryland Chris Van Hollen s’interroge notamment sur la crédibilité de l’information transmise par Israël et sur la possibilité de la vérifier indépendamment.

Une autre question porte sur les personnes laissées à bord de l’ancien Air Force One. Plusieurs responsables gouvernementaux, militaires, agents du Secret Service et journalistes se trouvaient dans l’appareil alors que le président avait été transféré ailleurs pour des raisons de sécurité.

L’administration devra également expliquer pourquoi la version publique du voyage a continué à présenter Donald Trump comme ayant quitté Ankara à bord de l’ancien Air Force One. Le changement d’appareil est resté secret pendant plus d’un mois.

Les nouvelles informations sur les réserves de la CIA déplacent ainsi le centre de l’affaire. La question n’est plus seulement de savoir comment Donald Trump a été exfiltré discrètement d’Ankara, mais pourquoi une alerte jugée peu fiable par certains spécialistes américains a déclenché un dispositif de protection d’une telle ampleur.

La Maison Blanche n’a, à ce stade, pas détaillé les renseignements précis qui ont conduit le Secret Service à retenir cette option ni indiqué si les informations israéliennes avaient ensuite été corroborées par d’autres services.