La livre libanaise a franchi le seuil symbolique des 8 000 LL/USD, avec un taux de parité de 8 000 LL/USD à l’achat et de 8 050 LL/USD à la vente, soit 200 LL de différence par rapport à hier, sur fond d’absence de solution pour l’heure concernant la formation du prochain gouvernement du premier ministre désigné Saad Hariri.

La crise gouvernementale pourrait ainsi se voir être prolongée alors que le Liban manque de temps et s’achemine vers un effondrement économique et le chaos, met en garde la communauté internationale.

Toujours sur le plan économique, les réserves monétaires disponibles devraient prochainement être épuisées, faisant craindre une pression supplémentaire sur la livre libanaise alors que le programme de subvention à l’achat des produits de première nécessité devrait s’achever.

Le ministre sortant des finances, Ghazi Wazni, a mis en garde contre la « fin du Liban » en cas d’échec à mener en temps et en heure les réformes économiques promises seules capables de débloquer l’aide de la communauté internationale via la feuille de route française. Il s’agit notamment de mettre en place une politique anti-corruption mais plus encore de mener l’audit juricomptable des comptes de la Banque du Liban. Celui-ci fait l’objet d’un bras-de-fer entre la présidence de la république et le Premier Ministre désigné Saad Hariri qui soutient le gouverneur de la BdL Riad Salamé. Ce dernier avait refusé de répondre à 57% des questions du cabinet Alvarez & Marsal qui doit conduire la procédure

Aucun progrès n’a été effectué sur le plan de la formation du gouvernement alors que la dernière réunion entre Michel et Saad Hariri a échoué. Ce dernier souhaiterait nommer 5 des 9 ministres chrétiens, ce que refuse la président de la République, considérant que la communauté chiite et druze nommeraient tout de même leurs représentants, chose que refuse le premier ministre désigné à la communauté chrétienne. Certaines sources proches de la présidence estiment ainsi que Saad Hariri tenterait de marginaliser les chrétiens.

D’autres problèmes annexes porteraient sur l’attribution des ministères de la santé, des travaux publics, de l’éducation ou encore des télécommunications et des affaires sociales.

