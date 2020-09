La parité de la livre libanaise reste stable au marché noir, avec un taux de change de 7500 LL/USD à l’achat et de 7600 LL/USD à la vente.

Le marché reste attentif par rapport aux derniers développements au niveau politique et dans l’attente de l’annonce de la composition du gouvernement Mustafa Adib, à un jour de l’expiration du délai accordé par la communauté internationale à la formation du prochain conseil des ministres en vue de l’obtention de l’aide pourtant nécessaire face à la crise économique que traverse le Liban.

Si l’obstacle posé par l’exigence du mouvement Amal à obtenir le ministère des finances a été levé ce weekend suite à l’intervention du Président de la République Française, certaines sources accusent Azmi Mikati, neveu de l’ancien premier ministre Nagib Mikati, d’être à l’origine de la désignation du gouvernement du premier ministre Mustafa Adib. Se pose désormais la question de la représentation chrétienne au sein du prochain cabinet.

